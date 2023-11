Porozumění druhým prostřednictvím jejich jednání: Klíčový aspekt lidského poznání s důsledky pro AI

Když pozorujeme něčí činy, naše mysl rychle rozluští jejich záměry. Výzkum, který provedli výzkumníci vnímání z Johns Hopkins University, objasnil, jak mohou lidé porozumět tomu, co se ostatní snaží naučit, pouhým sledováním jejich jednání. Tato průlomová studie, publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, odhalila často přehlížený aspekt lidského poznání s významnými důsledky pro vývoj systémů umělé inteligence (AI).

Na rozdíl od rozpoznávání pragmatických akcí, které zahrnují předvídání něčích bezprostředních akcí, se studie zaměřila na „epistemické akce“. Tyto akce se provádějí, když se někdo pokouší získat informace nebo dozvědět se o svém okolí. Zatímco předchozí výzkum ukázal, že lidé dokážou přesně identifikovat pragmatické činy, o tom, jak vnímáme a chápeme epistemické činy, se vědělo jen málo.

V sérii experimentů zahrnujících 500 účastníků vědci požádali jednotlivce, aby sledovali videa lidí třesoucích krabicemi. Účastníci byli schopni rozpoznat cíle třepačky – buď určit počet předmětů uvnitř krabice, nebo zjistit tvar předmětů – během několika sekund. Tato schopnost vnímat záměry druhého člověka prostřednictvím jeho jednání je intuitivní a pozoruhodná a zdůrazňuje složité kognitivní procesy, které naše mysl bez námahy provádí.

Tato zjištění mají širší dopad na oblast vývoje AI. Když vědci porozumí tomu, jak lidé prostřednictvím akcí vyvozují cíle jiné osoby, mohou navrhnout systémy umělé inteligence, které jsou lépe vybaveny pro interakci a pochopení lidského chování. Například robotický asistent s umělou inteligencí by mohl analyzovat akce zákazníků a předvídat, co hledají, a poskytovat tak personalizovanější a efektivnější služby.

V budoucích studiích plánuje tým Johnse Hopkinse prozkoumat rozdíl mezi epistemickým záměrem a pragmatickým záměrem. Zajímají se také o zkoumání, kdy se tyto pozorovací dovednosti objevují v lidském vývoji a zda lze konstruovat výpočetní modely, aby dále objasnily vztah mezi fyzickými akcemi a epistemickým záměrem.

Tento výzkum poskytuje nejen cenné poznatky o našem chápání lidského poznání, ale také otevírá nové možnosti pro technologii AI při efektivní interpretaci lidských činů a záměrů. Využitím těchto znalostí se budoucí systémy umělé inteligence mohou stát vnímavějšími a zběhlejšími v porozumění a reakci na lidské potřeby a touhy.

Nejčastější dotazy

Otázka: Co jsou pragmatické činy a epistemické činy?

Pragmatické akce se týkají akcí, které zahrnují předvídání okamžitých akcí jednotlivce, zatímco epistemické akce se provádějí, když se někdo snaží získat informace nebo se dozvědět něco o svém prostředí.

Otázka: Jak výzkumníci provedli své experimenty?

Vědci požádali 500 účastníků, aby sledovali videa, ve kterých někdo třese krabicí. Účastníci byli schopni určit, zda se třepačka snažila zjistit počet předmětů uvnitř krabice nebo tvar předmětů.

Otázka: Jaké jsou důsledky tohoto výzkumu pro AI?

Díky pochopení toho, jak lidé vnímají a vyvozují záměry druhých prostřednictvím akcí, mohou být systémy umělé inteligence navrženy tak, aby lépe porozuměly lidskému chování a lépe s ním spolupracovaly. Robotický asistent by například mohl přesně předvídat, co zákazník hledá, na základě jeho akcí.