Postoje rodičů k účasti na genomickém výzkumu pro zdravé děti

Nedávná studie zkoumala postoje rodičů k účasti jejich zdravých dětí na genomickém výzkumu a jejich očekávání ohledně návratu výsledků. Cílem výzkumu bylo porozumět názorům rodičů, kteří se účastnili výzkumné sítě primární péče a měli zdravé děti. Studie provedla polostrukturované telefonické rozhovory s 26 rodiči, přičemž přepisy byly tematicky analyzovány.

Z rozhovorů vyplynula tři klíčová témata. Prvním tématem byla reciprocita, kdy rodiče upřednostňovali získání lékařsky použitelných výsledků v dětství jako reciproční gesto za jejich účast ve výzkumu. Očekává se také, že budou časem znovu kontaktováni ohledně jakýchkoli dalších informací nebo aktualizací. Druhé téma zkoumalo následné dopady genetického testování. Rodiče doufali v budoucí klinické přínosy pro své děti, ale také se obávali rizika genetické diskriminace. Chtěli zajistit, aby účast na genomickém výzkumu neměla žádné negativní důsledky pro budoucnost jejich dítěte.

Třetím tématem byla síla a zmocnění. Někteří rodiče se cítili zmocněni účastí na genomickém výzkumu, protože jim to umožnilo přijmout preventivní opatření pro jejich dítě a další členy rodiny. Viděli to jako příležitost učinit informovaná rozhodnutí a potenciálně se vyhnout potenciálním zdravotním rizikům. Jiní rodiče však váhali s omezením autonomie svého dítěte účastí na výzkumu, který by mohl vyústit v odhalení zdravotních potíží nebo genetických predispozic.

Pochopení těchto postojů a očekávání může pomoci informovat o přístupech ke genomickému výzkumu zaměřeným na účastníky. Vědci mohou tato napětí vzít v úvahu při navrhování studií s cílem optimalizovat rodičovské rozhodování a participaci a zároveň maximalizovat užitečnost výsledků. Navíc řešení obav souvisejících s genetickou diskriminací a podpora autonomie v rozhodování může dále zvýšit ochotu rodičů zapojit se do genomického výzkumu se svými zdravými dětmi.

