Paraziti manipulují s mravenci, aby šplhali po stéblech trávy, zjistili vědci

By

Vědci z katedry rostlinných a environmentálních věd Kodaňské univerzity učinili fascinující objev o motolice lancetové, druhu parazita. Tyto motolice mají pozoruhodnou schopnost ovládat mravence a přimět je šplhat po stéblech trávy, čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že motolice zkonzumují větší zvířata.

Životní cyklus motolic jaterních začíná, když jejich vejce vyloučí krávy a skončí v trávě. Hlemýžď ​​pozře tato vajíčka, kde se z nich vyvinou larvy a rozmnožují se nepohlavně. Plži reagují na napadení tvorbou cyst kolem červů, které jsou následně vypuzovány jako slizové kuličky. Aniž by o tom věděli, mravenci konzumují tyto slizové kuličky spolu s larvami červů.

Jakmile jsou uvnitř mravence, larvy migrují buď do žaludku mravence, nebo do jeho mozku. Ti, kteří dosáhnou mozku, převezmou kontrolu a přikážou mravenci, aby vyšplhal na stéblo trávy a chytil se ho. Toto chování usnadňuje větším zvířatům náhodné požití mravence a jeho parazitů. Uvnitř konečného hostitele červi dozrávají a kladou vajíčka do jater hostitele, čímž dokončí cyklus.

Vědci studující infikované mravence v dánských Bidstrup Forests zjistili, že teplota hraje významnou roli v chování mravenců. V chladných dnech zůstávali mravenci na trávě, ale v teplejších dnech slézali dolů. Toto pozorování naznačuje, že červi manipulují s mravenci převážně v nočních a ranních hodinách. Zjištění zdůrazňují složitost chování parazitů a zdůrazňují potřebu dalšího výzkumu v této oblasti.

I když je to vzácné, lidé se mohou občas nakazit těmito parazity. V takových případech může dojít k poškození jater a žlučových cest. Je však důležité poznamenat, že lidé nejsou primárním hostitelem motolice jaterní.

Zdroje:

– Univerzita v Kodani, Katedra rostlinných a environmentálních věd

– Behavioral Ecology Journal