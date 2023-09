Asteroid Bennu: Kosmická loď NASA OSIRIS-REx se blíží doručení vzorku na Zemi

Kosmická loď NASA OSIRIS-REx je na cestě zpět na Zemi a nese sbírku kousků asteroidů z asteroidu Bennu. Kosmická loď byla vypuštěna v roce 2016 a posledních sedm let sbírala vzorky ze starověké hromady sutin. Bennu má malou šanci na srážku se Zemí na konci 22. století, a proto to NASA považovala za možné bezpečnostní riziko a vyslala na tuto misi OSIRIS-REx. Kosmická loď má doručit vzorky na Dugway Proving Ground ministerstva obrany v Utahu 24. září 2021.

Dante Lauretta, hlavní vyšetřovatel mise OSIRIS-REx, potvrdil, že kosmická loď je v dobrém zdravotním stavu a připravena na dodání vzorku. Byla provedena rozsáhlá cvičná sezení, aby bylo zajištěno správné zacházení se vzorky, jakmile dosáhnou Země. Záchranné týmy prošly různými scénáři, včetně nalezení kapsle vzhůru nohama nebo v louži vody. Cílem je mít všechny postupy naskriptované, aby bylo zajištěno hladké a úspěšné vyhledávání.

Kapsle obsahující vzorky bude vyzvednuta helikoptérou a přepravena do speciálně vytvořené čisté místnosti v rámci Utah Test and Training Range. Odtud bude letadlem transportován do Johnsonova vesmírného střediska NASA v Houstonu, kde podstoupí další analýzu.

Přesné množství materiálu asteroidu shromážděného OSIRIS-REx je nejisté kvůli chybě měření. Tým odhaduje, že kosmická loď zachytila ​​5.26 až 12.34 uncí (149 až 350 gramů) Bennu, čímž překonala požadavek mise 60 gramů (2.1 unce).

Dante Lauretta, který je zapojen do projektu OSIRIS-REx již 20 let, vyjádřil své nadšení, že konečně uvidí vzorky. Popsal to jako surrealistický zážitek a vyvrcholení let tvrdé práce. Analýza vzorků poskytne cenné poznatky o počátcích formování sluneční soustavy a mohla by potenciálně odhalit stopy o původu života na Zemi.

