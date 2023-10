Pochopení chování elektronů v roztavených solích pro pokročilé jaderné reaktory

Výzkumníci z národní laboratoře Oak Ridge National Laboratory ministerstva energetiky a University of Iowa dosáhli významného pokroku v pochopení toho, jak elektrony interagují s roztavenými solemi v pokročilých jaderných reaktorech. Pomocí výpočetní simulace zavedení přebytečného elektronu do roztavené soli chloridu zinečnatého byli vědci schopni identifikovat tři stavy, které může elektron nabýt.

V prvním scénáři se elektron stane součástí molekulárního radikálu obsahujícího dva ionty zinku. Ve druhém scénáři se elektron lokalizuje na jediném iontu zinku. Ve třetím scénáři je elektron delokalizován a rozptýlen difúzně přes více iontů soli. Tato zjištění jsou zásadní pro předpovídání dopadu radiace na výkon solných reaktorů.

Reaktory na roztavenou sůl jsou zvažovány jako potenciální projekt budoucích jaderných elektráren. Proto je nanejvýš důležité pochopit, jak roztavené soli reagují na vysokou radiaci. Cílem vědců bylo objasnit chování elektronu v kontaktu s ionty, které tvoří roztavenou sůl.

I když studie neodpovídá na všechny otázky, poskytuje zásadní výchozí bod pro další zkoumání interakce mezi elektrony a roztavenými solemi. Vědci se také domnívají, že tři identifikované druhy tvořené elektrony v krátkodobém horizontu by mohly potenciálně reagovat za vzniku složitějších druhů po delší dobu.

Studie s názvem „Jsou vysokoteplotní roztavené soli reaktivní s přebytečnými elektrony? Případ ZnCl2,“ byl publikován v The Journal of Physical Chemistry B. Byl vybrán jako volba editorů ACS, což naznačuje jeho potenciál pro široký veřejný zájem.

Tento výzkum byl proveden jako součást výzkumného centra pro výzkum roztavených solí v extrémních prostředích (MSEE EFRC) DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center pod vedením Brookhaven National Laboratory. Výzkumný tým plánuje pokračovat ve zkoumání účinků záření na další solné systémy. Jejich výpočetní výzkum byl proveden v uživatelských zařízeních DOE, včetně Compute and Data Environment for Science v Oak Ridge National Laboratory a National Energy Research Scientific Computing Center v Lawrence Berkeley National Laboratory.

Pochopení chování elektronů v roztavených solích je klíčové pro pokrok reaktorů s roztavenou solí. Pomáhá zajistit bezpečnost a účinnost těchto reaktorů, které jsou považovány za slibnou možnost budoucí výroby jaderné energie.

