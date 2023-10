Obrovský chemický vesmír: Zkoumání možností

By

Vesmír je plný bezpočtu chemických sloučenin, z nichž každá má obrovský potenciál. Vědci však identifikovali pouze 1 % těchto sloučenin. Odhalení nových chemických sloučenin má potenciál poskytnout řešení mnoha výzev, od boje proti skleníkovým plynům po odemknutí lékařských objevů podobných objevu penicilinu.

Chemici pilně zkoumají oblast chemie od doby, kdy Dmitrij Mendělejev v roce 1869 zavedl periodickou tabulku prvků. Zatímco několik posledních prvků vyžadovalo jadernou fúzi, nyní jsme objevili 118 různých typů prvků. Chemický vesmír však přesahuje prvky – chemické sloučeniny hrají také zásadní roli.

Chemické sloučeniny se skládají ze dvou nebo více atomů, zatímco prvky jsou složeny z jediného typu atomu. Voda je například přírodní sloučenina tvořená atomy vodíku a kyslíku, zatímco nylon je syntetická sloučenina vyráběná v laboratořích.

Můžeme začít tím, že vezmeme v úvahu četné dvouatomové sloučeniny. Dusík a kyslík, tvořící N2 a O2, tvoří 99 % vzduchu, který dýcháme. Teoretický počet možných dvouatomových sloučenin je 6,903 XNUMX. Pokud by chemik vyrobil jednu sloučeninu za rok, trvalo by celé vesnici chemiků rok, než by vyrobili všechny možné dvouatomové sloučeniny.

Při rozšíření na tříatomové sloučeniny, které zahrnují známé příklady, jako je voda (H2O) a oxid uhličitý (CO2), existuje přibližně 1.6 milionu sloučenin. Pokud se přesuneme ještě dále ke čtyř- a pětiatomovým sloučeninám, každý člověk na Zemi by musel vytvořit tři sloučeniny. Výroba všech těchto sloučenin by navíc vyžadovala mnohonásobnou recyklaci všech materiálů ve vesmíru.

Toto zjednodušení však nezohledňuje složitost a stabilitu sloučenin. Největší sloučenina, která byla dosud vytvořena, se skládá z téměř 3 milionů atomů, ale její účel ještě nebyl plně pochopen. Sloučeniny tohoto rozsahu mají potenciální použití, jako je ochrana proti rakovině léků v těle, dokud nedosáhnou zamýšleného cíle.

Navzdory zdánlivě omezujícím pravidlům umožňuje chemie flexibilitu, což vede k ještě větším možnostem. Dokonce i vzácné plyny, které nemají tendenci se vázat s jinými prvky, mohou tvořit sloučeniny. Například argon hydrid (ArH+) byl nalezen ve vesmíru a replikován v laboratořích za extrémních podmínek. S ohledem na extrémní prostředí se počet potenciálních sloučenin rozšiřuje.

Výzkumníci často hledají nové sloučeniny na základě existujících znalostí. Toho lze dosáhnout modifikací známých sloučenin nebo použitím nových výchozích materiálů ve známých chemických reakcích. Tyto přístupy umožňují vědcům prozkoumat říši známých neznámých, podobně jako stavění domů z LEGO kostek.

Hledání skutečně nové chemie, neznámých neznámých, však vyžaduje alternativní strategie. Chemici často hledají inspiraci v přírodě. Jedním z pozoruhodných příkladů je objev penicilinu v roce 1928, kdy Alexander Fleming pozoroval jeho plíseň bránící růstu bakterií. Tento náhodný nález vedl k monumentálnímu lékařskému pokroku.

Rozlehlost chemického vesmíru skrývá neuvěřitelné příležitosti a výzvy. Když se ponoříme do neprobádaného území neobjevených chemických sloučenin, můžeme odhalit řešení, která mohou utvářet naši budoucnost.

