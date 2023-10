Umění na téma paleontologie: Spolupráce lidských a technologických dovedností

By

Umění na téma paleontologie se vyvíjí ve spolupráci mezi lidskými umělci a digitálními nástroji. Tradiční paleo umělci, kteří tvoří umění bez pomoci techniky, se v oboru stávají vzácností. Jeden takový umělec, Jan Vriesen, se specializuje na vytváření prehistorických kulis pro muzejní exponáty a spolupracoval s institucemi, jako je Denver Museum of Nature and Science a American Museum of Natural History.

Přestože je mu 81 let, Vriesen nadále plní zakázky pro ty, kteří oceňují jeho talent představovat si vzdálenou minulost. Spolupracuje s geology a paleontology na vytváření ručně malovaných scén, které oživují starověké krajiny. Nedávno Vriesen dokončil dvojici maleb zobrazujících slavný fosilní lom, jak se objevil před 150 miliony let, a scénu z jurského souvrství Morrison, jak pravděpodobně vypadal před 145 miliony let.

Tyto obrazy si objednal geolog Bob Raynolds, který je chtěl darovat neziskové organizaci Friends of Dinosaur Ridge. Obrazy představují starověké krajiny, které inspirovaly úsilí organizace o zachování, jejímž cílem je chránit naleziště zkamenělin a poskytovat vzdělávací programy pro veřejnost.

Nové obrazy budou vystaveny v Dinosaur Ridge Discovery Center, což návštěvníkům umožní představit si, jaká byla oblast, když ji obývali dinosauři. Dinosaur Ridge, získaný Jefferson County Open Space v roce 1973, je označen jako národní přírodní památka Morrison Fossil Area.

Jan Vriesen je kanadský umělec, který nyní žije v Minnesotě se svou ženou a domácími mazlíčky. Jeho vpád do paleo umění začal v 1970. letech XNUMX. století, kdy převzal projekt v Royal British Columbia Museum. Od té doby si získal uznání v oboru.

Zatímco Vriesen preferuje tradiční výtvarné postupy, uznává vliv techniky ve svém oboru. Když přijde na práci s počítačem, vtipkuje o tom, že je „neandrtálcem“, ale chápe, že digitální dovednosti jsou v tomto odvětví stále více ceněny.

Celkově se umění na téma paleontologie stává spoluprací mezi lidskou kreativitou a digitálními nástroji, což umožňuje umělcům jako Jan Vriesen oživit vzdálenou minulost svým talentem a představivostí.

Zdroje:

– Friends of Dinosaur Ridge (PRNewswire)

– Dinosaur Ridge Discovery Center