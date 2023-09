Cizí těla: Zkoumání pandemií a vakcín v historii

By

V nejnovější knize Simona Schamy „Foreign Bodies“ se ponoří do světa pandemií minulých i současných a zdůrazňuje lekce, které jsme se naučili, i ta, která ještě musíme pochopit. Kniha se zaměřuje především na život a dílo Waldemara Mordechaie Wolffa Haffkina, vědce, který koncem 19. a začátkem 20. století vyvinul domácí vakcíny proti choleře a dýmějovému moru.

Schamovo psaní zavede čtenáře na strhující cestu Haffkinovým životem, od jeho raných zkušeností s obranou své komunity před ruskými pogromy až po školení na prestižním Pasteurově institutu ve Francii. Byla to Haffkinova vakcína, která ho v roce 1893 přivedla do Indie, kde byl svědkem jejího pozoruhodného úspěchu v boji proti choleře. Později by dosáhl ještě většího triumfu s vakcínou k vymýcení bubonického moru.

Autor s fascinujícím detailem popisuje pečlivý proces, který Haffkine použil k vytvoření morové vakcíny, od extrakce tekutin až po kultivaci bacilů v kozím vývaru. Navzdory tomu, že Haffkine významně přispěl k veřejnému zdraví v Indii, britské koloniální úřady ho nakonec omrzely. Spoléhali na agresivnější opatření, jako je ničení vesnic a vyhánění domorodců, což se často ukázalo jako neúčinné. Úspěch cizince jako Haffkine byl ranou pro jejich hrdost, což vedlo k jeho případnému odchodu z Indie.

Zatímco Schama zahrnuje některé tangenciální exkurze a další příběhy, jeho obdiv k Haffkinovi září. Kniha končí podpůrnou poznámkou pro Anthonyho Fauciho a překvapivou úvahou o úloze modré krve kraba podkovy při výrobě vakcín.

Schamova práce vyvolává důležité otázky o síle vědy v boji proti pandemiím a roli lidí při jejich vlastní destrukci. Navzdory našemu pokroku autor tvrdí, že jsou to naše vlastní činy, jako jsou jaderné zbraně a změna klimatu, které představují větší hrozbu pro lidstvo.

„Zahraniční těla“ slouží jako svědectví o pozoruhodném životě a úspěších Waldemara Mordechaie Wolffa Haffkina. Prostřednictvím této biografie Simon Schama zdůrazňuje nesmírný dopad, který mohou mít jednotliví vědci tváří v tvář globálním zdravotním krizím.

