NASA se chystá tento týden zahájit svou vysoce očekávanou misi Psyche. I když je mise v mnoha ohledech průlomová, pozornost veřejnosti upoutalo tvrzení, že hodnota cílového asteroidu, 16 Psyche, by mohla překonat globální ekonomiku. Odhadovaná hodnota drahých kovů přítomných na tomto kovovém asteroidu je kolem 10,000 XNUMX kvadrilionů dolarů.

Mise Psyche má za cíl studovat 140 mil široký asteroid, o kterém se předpokládá, že je odhaleným jádrem neúspěšné protoplanety z rané sluneční soustavy. To představuje jedinečnou příležitost pro vědce lépe porozumět formování planet a získat pohled na složení zemského jádra.

Navzdory lákavému ocenění je však důležité poznamenat, že přivést asteroid zpět na Zemi je se současnou technologií nemožné. Hlavní vyšetřovatel Psyche, Lindy Elkins-Tanton, objasnil, že tvrzení o nesmírném bohatství asteroidu je ve všech směrech nepravdivé. Vzdálenost mezi Psyché a Zemí ji činí nepraktickou pro účely těžby nebo její přivedení zpět na naši planetu.

Na rozdíl od některých spekulací není vesmírná loď Psyche navržena k těžbě asteroidů. Elkins-Tanton zdůraznil, že mise se zaměřuje výhradně na studium asteroidu a ne na těžbu jeho zdrojů. Zatímco povrch 16 Psyche zůstává záhadou, je nepravděpodobné, že bude mít leštěný kovový vzhled.

Původ tohoto vnímání nesmírného bohatství pramení ze zjednodušeného výpočtu provedeného Elkins-Tantonem v roce 2017, který odhaduje potenciální hodnotu kovů asteroidu na současném trhu. Ve skutečnosti by však samotné množství drahých kovů z Psyche, které by se dostalo na Zemi, mělo katastrofální následky, zhroutilo by trh s kovy a učinilo by ho prakticky bezcenným.

Závěrem lze říci, že mise Psyche je pozoruhodným úsilím odhalit záhady 16 Psyche, ale její hodnota spočívá především ve vědeckých objevech spíše než ve finančním zisku. Slouží jako připomínka toho, že vesmír skrývá zázraky, které přesahují peněžní hodnotu.

