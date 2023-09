Rovnodennost a polární záře: Velkolepé představení

By

Rovnodennost, která připadá na 23. září, by mohla poskytnout větší šanci než obvykle být svědky úžasného pohledu na polární záři, známé také jako polární záře. Magnetické pole Země a náklon planety v té době vytváří příznivé podmínky pro výskyt této přirozené světelné show. Ačkoli nikdy neexistuje definitivní záruka, že uvidíte polární záři, rovnodennost spíše zvyšuje pravděpodobnost, než aby ji zajistila.

Podle Davida Moora, redaktora časopisu Astronomy Ireland, jsou nejlepší místa v Irsku, kde lze zahlédnout polární záři, severní pobřeží Severního Irska a Mayo. Tyto oblasti jsou ideální díky nerušenému výhledu na Atlantický oceán spolu s minimálním světelným znečištěním z měst a obcí. Pokud je však jasná obloha, polární záře mohou být viditelná z kterékoli části země.

Fenomén polární záře začíná poté, co sluneční erupce nebo erupce na slunci uvolní do vesmíru miliardy tun záření. Přibližně dva dny po těchto slunečních erupcích zasáhly atomové částice zemskou atmosféru. Některé z těchto částic se zachytí v magnetickém poli Země a jsou přitahovány směrem k severnímu a jižnímu pólu. Když se tyto částice srazí s atomy a molekulami v atmosféře, vytvoří zářivé barvy spojené s polárními světly.

Abyste mohli plně zažít polární záři, je nezbytné být daleko od umělých světel. Život ve městě nabídne pouze pohled na hlavní displeje. Slunce prochází cykly aktivity každých 11 let a vrchol by měl dosáhnout v roce 2025, díky čemuž je několik příštích let obzvláště vhodných pro pozorování polární záře.

Astronomy Ireland poskytuje službu upozornění na polární záři a každé odpoledne zveřejňuje předpovědi o podmínkách na obloze na noc před námi, včetně možnosti vidět polární záři. Světla lze pozorovat v různou dobu během noci, někdy několik hodin a někdy jen krátkou dobu.

Zatímco zatažená obloha může bránit zážitku ze sledování, částice ze slunce zasáhly atmosféru vysoko nad mraky. Proto, když je jasná obloha, mohou být polární záře vidět v celé své kráse.