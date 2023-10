Chybějící přechodné fosílie v prekambriu: další důkazy proti darwinovské evoluci

Náhlé objevení se různých živočišných kmenů během kambrijské exploze dlouho představovalo výzvu pro darwinovskou evoluci. Podle této teorie měly postupně v průběhu času vznikat složité biologické novinky s četnými přechodnými formami. Ve vrstvách pozdního prekambria, které předcházely kambrické explozi, však nebyly nalezeny žádné přechodné fosilie. Ediakarské období, které zahrnuje konec prekambria, sice obsahuje složité makrofosílie, ale jejich vztah k pozdější kambrické zvířecí kmeni zůstává kontroverzní.

Sám Charles Darwin to uznal jako závažnou námitku proti své teorii, když si všiml nedostatku záznamů z rozsáhlých prvotních období předcházejících kambrické vrstvě. Nejběžnějším vysvětlením této nepřítomnosti je neúplnost fosilního záznamu, což naznačuje, že zvířecí předkové museli existovat, ale nebylo snadné je zachovat kvůli jejich malé velikosti a měkkým tělům. Tato hypotéza artefaktu však byla vyvrácena nedávnými objevy ediakarských fosilních lokalit, které mohly umožnit zachování malých živočišných prekurzorů s měkkým tělem. Místo toho tyto lokality přinesly pouze fosilní řasy a několik problematických organismů.

Nedávná studie publikovaná v Trends in Ecology and Evolution přidává další důkazy proti hypotéze artefaktu. Paleontologové vedení Derekem Briggsem porovnávali fosilizační procesy a geologii prekambrických a kambrických vrstev a zjistili úplnou absenci zvířat v prekambrických vrstvách vhodných pro zachování. Naznačují měkké maximální omezení pro starověk zvířat před 789 miliony let. Podmínky typu Burgess Shale, které byly navrženy jako prostředí vedoucí k časné ochraně zvířat, nebyly spojeny s fosilními biotami datovanými do doby před 789 miliony let nebo starší.

Autoři studie naznačují, že kryogenní mezera ve výjimečně zachovalých biotách může vysvětlit pozdější náhlý výskyt zvířat. Zdá se však, že tato interpretace přehlíží protichůdné důkazy, včetně absence nekontroverzních metazoálních nebo bilaterálních zvířat během této doby. Jiné studie navíc stanovily maximální omezení pro první zvířata v ještě mladším věku, blíže začátku kambria.

Tato zjištění zpochybňují postupné předpoklady darwinovské evoluce a jsou v rozporu s datováním navrženým studiemi molekulárních hodin. Pro evoluční biology je důležité, aby uznali a řešili významné nesrovnalosti mezi empirickými daty a základními předpověďmi jejich teorie.