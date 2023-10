A Journey to Asteroid 16 Psyche: Exploring the Birth of Solar System

By

Nedávná astronomická fotografie zaujala vědce i vesmírné nadšence. Snímek zobrazuje malou sbírku štěrku obsaženého v kovové nádobě, ale to, co je výjimečné, je to, že tento štěrk pochází z asteroidu. Jako pozůstatky prvotního materiálu ze zrodu Sluneční soustavy má tento vzorek významnou vědeckou hodnotu. Nyní se nová kosmická loď vydává na misi, aby prozkoumala další asteroid, známý jako 16 Psyche, který se skládá především ze železa a příbuzných kovů.

Vznik sluneční soustavy byl dramatický a složitý proces. Prachové částice v mraku, který dal vzniknout Slunci a planetám, se začaly spojovat a tvořit hrudky. Tyto hrudky někdy rostly přilnutím k jiným hrudkám, ale kolize ve vysokých rychlostech také způsobily, že se rozpadly na štěrk a prach. Občasné srážky zahrnovaly větší tělesa, například když se Země formovala a byla zasažena objektem velikosti Marsu. Trosky z této srážky nakonec vedly k vytvoření Země i Měsíce.

Když se materiál srazil s rostoucím nebeským tělesem, obrovské množství vytvořené energie uvolnilo velké množství tepla. To vedlo ke vzniku roztavené horninové koule, která se v průběhu miliard let postupně ochlazovala. Dodnes zůstává zemské jádro horké a částečně roztavené. Část tohoto tepla pochází z formování planety, zatímco zbytek pochází z rozpadu radioaktivních prvků. Prach, který utvářel planety, se skládal z různých horninových minerálů, ledu, železa, niklu a příbuzných kovů, spolu se stopami těžkých prvků, včetně těch radioaktivních.

Přítomnost železa a jeho příbuzných v oblacích kosmického prachu je důsledkem produkce energie ve hvězdách. Tyto prvky jsou koncovým bodem fúzních reakcí ve hvězdách, které vyžadují nesmírné množství energie k výrobě čehokoli mimo ně. V důsledku toho, když hvězdy kolabují a explodují, uvolňují do vesmíru železo a další těžké prvky. Tento proces vede k tvorbě těžších prvků, jako je zlato, stříbro, olovo a různé radioaktivní izotopy.

Jak se tvoří nová planeta, směs roztavených materiálů se neslučuje snadno. Lehčí minerály, jako je křemík a hliník, stoupají k povrchu planety, zatímco těžší železo, hořčík a příbuzné kovy klesají směrem ke středu. V případě destruktivní srážky s jinou planetou je možné, že kovové jádro přežije a stane se asteroidem. Takový asteroid by se primárně skládal z niklu a železa spolu s malým množstvím dalších těžkých prvků.

Existují dva významné důvody, proč je studium nikl/železného asteroidu jako 16 Psyche zajímavé. Za prvé, poskytuje přístupný vzorek nedosažitelného jádra Země a nabízí cenné poznatky o formování našeho světa a dalších kamenných planet. Zadruhé, když se lidé odváží založit základny na Měsíci a dalších nebeských tělesech, stává se zásadní mít pohotově dostupné základní zdroje. Zatímco voda je ve vesmíru široce dostupná, stavební materiály jako ocel jsou těžké a těžkopádné pro přepravu ze Země. Proto nalezení těchto zdrojů na místě by výrazně zjednodušilo budoucí vesmírné mise a snížilo náklady.

Ponořením se do složení a charakteristik asteroidů, jako je 16 Psyche, vědci odhalují tajemství zrodu Sluneční soustavy a dláždí cestu pro budoucí vesmírný průzkum a kolonizační úsilí.

Zdroje:

– Ken Tapping, astronom z Dominion Radio Astrophysical Observatory v Pentictonu.