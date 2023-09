Objev v západní Austrálii může vést k novým nalezištím růžových diamantů

By

Výzkumníci studující naleziště diamantů Argyle v západní Austrálii učinili významný objev, který by mohl odhalit nová naleziště velmi žádaných růžových diamantů, uvádí studie zveřejněná v časopise Nature Communications. Diamantový důl Argyle, který je nyní uzavřen, byl zdrojem 90 % světových barevných drahokamů. Růžové diamanty nejvyšší kvality mohou vynést desítky milionů dolarů.

Pomocí laserů k analýze minerálů a hornin extrahovaných z ložiska Argyle vědci zjistili, že místo, kde se růžové diamanty vytvořily, souvisí s rozpadem starověkého superkontinentu zvaného Nuna, ke kterému došlo přibližně před 1.3 miliardami let. Oblast, kde se důl nachází, se během tohoto rozpadu protáhla a vytvořila mezery v zemské kůře, které umožnily magmatu cestovat na povrch a přinášet s sebou růžové diamanty.

Tradičně se ložiska diamantů nacházejí ve vulkanických horninách uprostřed starověkých kontinentů. Aby však diamanty vykazovaly růžovou nebo červenou barvu, musí podléhat intenzivním silám z kolize tektonických desek, které mění jejich krystalovou strukturu. Kolize Západní Austrálie a Severní Austrálie před zhruba 1.8 miliardami let vedla k přeměně bezbarvých diamantů na růžové diamanty hluboko pod zemskou kůrou.

Výzkumný tým zjistil, že ložiska Argyle jsou stará 1.3 miliardy let, což naznačuje, že vznikla během rozpadu superkontinentu Nuna. Studie naznačuje, že styčné body starověkých kontinentů, vzniklé během rozpadu superkontinentů, mohou hrát zásadní roli při tvorbě ložisek růžových diamantů. Toto zjištění by mohlo vést k průzkumnému úsilí při hledání nových sopek nesoucích růžové diamanty, což by mohlo vést k objevu podobných ložisek v Austrálii a dalších částech světa.

Abychom to shrnuli, výzkumníci studující naleziště diamantů Argyle v západní Austrálii identifikovali geologické podmínky nezbytné pro vznik růžových diamantů. Rozpad starověkého superkontinentu Nuna vytvořil mezery v zemské kůře, což umožnilo magmatu vynést růžové diamanty na povrch. Objev naznačuje, že styčné body starověkých kontinentů mohou být klíčem k nalezení nových ložisek růžových diamantů.