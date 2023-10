Nový výzkum odhaluje, že mořské bakterie ztratily bičíky a další rysy při návratu do oceánu

By

Nedávná studie provedená americkým Department of Energy Joint Genome Institute ve spolupráci s výzkumníky z University of Nevada v Las Vegas odhalila překvapivá zjištění o bakteriích z kmene Chloroflexota. Bylo zjištěno, že tyto bakterie, které jsou známé svou schopností rozkládat znečišťující látky a recyklovat uhlík, mají bičíky v horkých pramenech, ale tuto vlastnost ztratily, když se vyvinuly tak, aby obývaly mořské prostředí před stovkami milionů let.

Výzkumníci se zaměřili konkrétně na třídu v rámci Chloroflexota zvanou Dehalococcodiadia, která má schopnost degradovat škodlivé chemikálie nalezené v pesticidech a chladivech. Prostřednictvím genomu a metagenomického sekvenování zjistili, že Dehalococcodiadia žijící v horkých pramenech mají bičíky, což je vlastnost, která nebyla u Chloroflexota dříve známa. Naproti tomu jejich protějšky žijící v oceánu postrádaly bičíky, což naznačuje, že tyto struktury byly ztraceny během evoluční adaptace na mořské prostředí.

Studie také odhalila další překvapivé rysy v horkém prameni Dehalocococoidia. Některé z těchto vlastností zmizely v bakteriích, které se vyvinuly k životu v oceánu, zatímco zbytky jiných vlastností zůstaly. Například jak horký pramen, tak Dehalocococoidia žijící v oceánu vykazovaly ztrátu buněčných stěn a složitý vzorec evoluce pro geny související s konzumací rostlinných sloučenin. To naznačuje, že tyto bakterie pravděpodobně spoléhají na spolupráci s jinými mikroorganismy ve své komunitě, aby rozložily rostlinný materiál.

Kromě toho vědci zjistili, že horký pramen Dehalocococoidia měl enzymy k syntéze nebo degradaci rostlinných hormonů, což naznačuje, že jejich protějšky žijící na souši mohou mít schopnost manipulovat s růstem rostlin.

Pochopení evoluční historie a jedinečných vlastností bakterií Chloroflexota by mohlo mít důležité důsledky pro inženýrské mikroorganismy pro aplikace, jako je výroba biopaliv. Využitím svých rozmanitých metabolických schopností mohou být vědci schopni vyvinout udržitelnější a efektivnější procesy v různých průmyslových odvětvích.

Další studie o těchto bakteriích by mohly objasnit potenciální využití mikrobiálních procesů při výrobě biopaliv a dalších udržitelných aplikacích.

