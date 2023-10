Nově objevené vzory ve vrstvách Slunce poskytují pohled do slunečního tajemství

Astronomové dosáhli významného pokroku v odhalování jedné z trvalých záhad Slunce tím, že zachytili převratná data ze slunečního magnetického pole. Data shromáždil Daniel K Inouye Solar Telescope (DKIST) na Havaji, nejvýkonnější sluneční dalekohled na světě. Zachycená data poskytla nejpodrobnější znázornění magnetického pole Slunce na jeho „tichém“ povrchu.

Mezinárodní tým vědců zapojených do výzkumu, včetně výzkumníků z University of Sheffield, věří, že tato data mají důsledky pro pochopení přenosu energie mezi vrstvami Slunce. Může také pomoci vysvětlit, proč je nejvzdálenější vrstva Slunce, známá jako koróna, stokrát teplejší než povrch, známý jako fotosféra, což je v rozporu s tím, co by se očekávalo.

Pozorování z DKIST odhalují a potvrzují hadovitou topologii magnetického pole v nižší sluneční atmosféře, známé jako chromosféra. Pochopení geometrie magnetického pole je klíčové pro pochopení různých energetických jevů, které řídí dynamiku plazmatu ve sluneční atmosféře. Tato magnetická pole jsou také považována za zodpovědná za napájení největších explozí ve sluneční soustavě známých jako Coronal Mass Ejections (CME).

DKIST, inaugurovaný v roce 2022, je průlomový solární optický dalekohled, který umožňuje rekordní pozorování Slunce. Dalekohled má rozlišovací schopnost, která se rovná pohledu na 50p minci v Manchesteru z Londýna. Projekt, vedený Queen's University Belfast ve spolupráci s různými institucemi, využil sílu DKIST k odhalení nového komplexního vzorce energie ve slunečním magnetickém poli, který připomíná hadovitou variaci.

Předchozí studie změn tepla mezi korónou a fotosférou se soustředily hlavně na sluneční skvrny, což jsou velké a vysoce magnetické oblasti. Vědci však zjistili, že takzvané ‚tiché slunce‘ obsahuje konvektivní buňky zvané ‚granule‘, které mají slabší, ale dynamičtější magnetická pole. Tyto granule mohou být klíčem k vyrovnání energetického rozpočtu chromosféry.

Výzkumný tým použil DKIST k pozorování malých změn ve směru magnetického pole v klidné fotosféře. Neočekávaný objev složitého vzoru konzistentního s hadovitými variacemi magnetické orientace naznačuje uvolňování energie prostřednictvím procesu zvaného magnetické opětovné připojení. To je, když dvě magnetická pole směřující v opačných směrech interagují a uvolňují energii, která přispívá k zahřívání atmosféry.

Tato zjištění přivádějí vědce o krok blíže k pochopení tajemství Slunce. Vědci doufají, že odhalením složitosti slunečního magnetického pole objasní mechanismy zodpovědné za energii Slunce a jeho výbušné chování.

Název: Nově objevené vzory ve vrstvách Slunce poskytují pohled do slunečního tajemství

