Astronomové získávají nové pohledy na magnetické pole Slunce pomocí špičkového slunečního dalekohledu

Astronomové výrazně pokročili v odhalování záhad magnetického pole Slunce díky převratným údajům shromážděným ze slunečního dalekohledu Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) na Havaji. Tento výkonný sluneční dalekohled, provozovaný americkou Národní vědeckou nadací (NSF), poskytl dosud nejpodrobnější znázornění magnetického pole Slunce.

Jedním z klíčových zjištění z dat je objev hadovité nebo hadovité topologie v magnetickém poli „tichého“ povrchu Slunce, známého také jako chromosféra. Tento nový pohled na geometrii magnetického pole je zásadní pro pochopení energetických jevů, které řídí dynamiku plazmatu ve sluneční atmosféře.

Vědci, včetně vědců z University of Sheffield ve Velké Británii, věří, že tato data mohou pomoci vyřešit dlouhodobou hádanku v astrofyzice: drastický rozdíl teplot mezi nejvzdálenější vrstvou Slunce, známou jako koróna, a jejím povrchem, fotosférou. Korona je stokrát teplejší než fotosféra, na rozdíl od toho, co by se dalo očekávat.

Hadí vzor v magnetickém poli může hrát roli při dodávání energie sluneční plazmě na teploty milionů Kelvinů. Tato magnetická pole jsou také považována za zodpovědná za největší exploze ve Sluneční soustavě, známé jako Coronal Mass Ejections (CMEs).

Dříve se většina výzkumů změn tepla mezi korónou a fotosférou zaměřovala na sluneční skvrny, velké a vysoce magnetické oblasti na povrchu Slunce. Nová zjištění však zdůrazňují důležitost studia „tichého slunce“ a jeho konvektivních buněk nazývaných „granule“, které obsahují slabší, ale dynamičtější magnetická pole.

Bezprecedentní rozlišovací schopnost DKIST umožnila výzkumníkům detekovat složité změny ve směru magnetického pole, což naznačuje výskyt magnetického opětovného spojení. Tento proces zahrnuje dvě magnetická pole směřující v opačných směrech, která interagují a uvolňují energii, která přispívá k ohřevu atmosféry Slunce.

Výzkum provedený mezinárodním týmem vědců, včetně těch z Queen's University Belfast, Národní sluneční observatoře NSF a Institutu Maxe Plancka pro výzkum sluneční soustavy v Německu, byl publikován v Astrophysical Journal Letters.

Tento průlom představuje významný krok k pochopení fungování naší životodárné hvězdy, Slunce. Sluneční dalekohled DKIST otevřel nové cesty ve sluneční fyzice a poskytl fascinující výsledky, které vyvolaly vzrušení mezi vědci z různých institucí.

Zdroj: The University of Sheffield, Science and Technology Facilities Council, Queen's University Belfast.