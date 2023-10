Mise New Horizons pokračovat v průzkumu vnější sluneční soustavy

Mise New Horizons NASA, která byla přezkoumávána z důvodu možného zkrácení, dostala odklad. Dr. Nicky Fox, přidružený administrátor NASA's Science Mission Directorate, oznámil, že operace mise budou pokračovat minimálně do konce dekády. Rozšířené operace se zaměří na multidisciplinární vědu a budou pokračovat, dokud kosmická loď neopustí Kuiperův pás v letech 2028-2029.

Mise New Horizons, která byla zahájena v roce 2006, původně prolétla kolem a studovala systém Pluto v roce 2015, než zamířila ke Kuiperově pásu. V roce 2019 proletěl kolem objektu Kuiper Belt Arrokoth a od té doby zkoumá a studuje další nebeská tělesa ve Sluneční soustavě. Mise svými měřeními prachu, shromažďováním heliofyzikálních dat a hledáním dalšího průletového cíle významně přispěla k našemu pochopení Sluneční soustavy.

Kuiperův pás je z velké části neprozkoumaná oblast, která obsahuje ledová tělesa a trpasličí planety, jako je Pluto. Studium těchto objektů poskytuje cenné poznatky o původu Sluneční soustavy. Rozšíření mise New Horizons umožní další průzkum této hranice.

Začátkem tohoto roku se objevily obavy, že změny mise navržené NASA odstraní zaměření na planetární vědu a nahradí současný vědecký tým. Tento návrh se setkal s odporem týmu mise a členů planetární vědecké komunity. Kolektiv 25 předních planetárních vědců podepsal protestní dopis a Národní vesmírná společnost iniciovala petici na zvýšení povědomí a podporu mise.

Implementace navrhovaných změn by měla za následek ztrátu důležitých vědeckých výzkumných příležitostí. Hlavní řešitel Alan Stern zdůraznil jedinečnou pozici New Horizons při dosahování vědy o Kuiperově pásu a schopnost kosmické lodi studovat vzdálené objekty a hledat nové průletové cíle.

Financování rozšířené mise bude pocházet od Divize planetární vědy NASA a program bude společně řídit Divize planetární vědy a Heliofyzika. Dopad na rozpočet a potenciální dopady na budoucí projekty je třeba posoudit.

Díky rozšíření mise má New Horizons příležitost dále přispět k našemu porozumění vnější sluneční soustavě. Kosmická loď je v dobrém zdravotním stavu a má prostředky k provozu až do poloviny 2050. let XNUMX. století. Jak pokračuje ve své cestě, může dokonce poskytnout vhled, když prochází hranicí do mezihvězdného prostoru.

Zdroje:

– NASA New Horizons bude pokračovat v průzkumu vnější sluneční soustavy

– NSS se snaží zabránit dramatickému snížení úrovně vědecké mise New Horizons