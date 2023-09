Jsou odhady vodního ledu na Měsíci příliš vysoké?

By

Nedávná studie vedená Dr. Ralucou Rufu z Southwest Research Institute naznačuje, že trvale zastíněné oblasti Měsíce (PSR), některé z nejchladnějších míst ve sluneční soustavě, nemusí být tak staré, jak se dříve věřilo. Tyto PSR, umístěné na měsíčních pólech, jsou oblasti, kde sluneční světlo nikdy nedosáhne dna hlubokých kráterů a zachycuje těkavé chemikálie, včetně vodního ledu.

Výpočty týmu naznačují, že většina měsíčních PSR není starší než přibližně 3.4 miliardy let a může obsahovat relativně mladá ložiska vodního ledu. Toto zjištění má významné důsledky pro naše chápání vodních zdrojů na Měsíci, které jsou považovány za klíčové pro udržitelný průzkum Měsíce a budoucí vesmírné mise.

Přítomnost vodního ledu na Měsíci je pro vědce dlouhodobě zajímavá. Jeho potenciál jako zdroje pro astronauty by mohl umožnit výrobu raketového pohonu a udržovat systémy podpory života. Stáří PSR, kde se předpokládá, že je uvězněn vodní led, se však dříve odhadovalo na mnohem starší.

Pokud jsou PSR skutečně mladší, než se dříve předpokládalo, znamenalo by to, že současné odhady vodního ledu na Měsíci mohou být nadhodnoceny. To vyvolává otázky o proveditelnosti použití těchto zdrojů pro budoucí lunární mise. K určení skutečného rozsahu a dostupnosti vodního ledu na Měsíci bude zapotřebí další výzkum a průzkum.

Studie provedená Dr. Ralucou Rufu a jejím týmem zdůrazňuje potřebu dalšího vědeckého zkoumání PSR Měsíce. Pochopení stáří a složení těchto regionů je zásadní pro plánování budoucích misí a efektivní využívání lunárních zdrojů.

Zdroje:

– NASA

– Jihozápadní výzkumný ústav