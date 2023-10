Nový model pro lepší zastoupení černého uhlíku v globálních klimatických modelech

By

Výzkumníci identifikovali nedostatky v zastoupení černého uhlíku (BC), hlavní složky atmosférických aerosolů, v současných globálních klimatických modelech (GCM). Nedávná studie Chena a kol. zkoumá mikrofyzikální a optické vlastnosti BC, které ovlivňují jeho radiační účinky, a navrhuje vylepšený aerosolový optický model pro řešení těchto nedostatků.

BC je známá svými silnými schopnostmi absorpce světla a přispíváním k oteplování klimatu. Bylo však zjištěno, že účinnost absorpce a účinky globálního oteplování aerosolů jsou v GCM nadhodnoceny kvůli nedostatečnému zastoupení komplexních stavů míchání BC.

Chen a kol. analyzoval pozorování distribuce velikosti částic a stavu míšení z více zdrojů, aby identifikoval klíčové vlastnosti BC, které významně ovlivňují jeho radiační účinky. Poté vyvinuli vylepšený aerosolový optický model, který lépe zohledňuje tyto vlastnosti na základě pozorování. Tento vylepšený model byl následně implementován v GCM.

Vědci hodnotili výkon nového modelu pomocí pozorování v terénu. Výsledky ukázaly, že předpokládaná absorpce BC z vylepšených reprezentací byla více v souladu s globálními pozorováními BC. To bylo přičítáno přesnější predikci mikrofyzikálních a mísících vlastností souvisejících s BC.

Kromě toho vědci zjistili, že zlepšené zastoupení BC vedlo ke snížení jeho radiačního působení a klimatických účinků až o 24 procent. To zdůrazňuje důležitost přesné reprezentace BC v GCM pro spolehlivější projekce klimatu.

Tato studie s názvem „Optický modul aerosolu s vlastnostmi černého uhlíku omezenými na pozorování pro globální klimatické modely“ byla publikována v Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Závěrem Chen a kol. vyvinuli vylepšený model pro reprezentaci BC v GCM, který řeší nedostatky v mikrofyzikálních a optických vlastnostech BC. Výsledky ukazují, že toto vylepšené zastoupení vede k lepší shodě s globálními pozorováními a ke snížení klimatických účinků BC. Tento výzkum přispívá k našemu pochopení role BC při změně klimatu a poskytuje cenný nástroj pro zlepšení klimatických projekcí.

Zdroje:

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et al. (2023). Aerosolový optický modul s vlastnostmi černého uhlíku s omezeným pozorováním pro globální klimatické modely. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 15, e2022MS003501.