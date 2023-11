Odhalení galaktického hlavolamu: Bezprecedentní detaily z vesmíru

By

Nejnovější ohromující snímek pořízený vesmírným teleskopem Jamese Webba NASA odhalil fascinující pohled na hustý střed naší galaxie Mléčná dráha. Na tomto bezprecedentním snímku astronomové objevili matoucí rysy, které dosud nebyly vysvětleny. Snímek ukazuje oblast tvorby hvězd zvanou Sagittarius C (Sgr C), která se nachází přibližně 300 světelných let od supermasivní černé díry Sagittarius A*.

Pozorovací tým vedený Samuelem Croweem, oddaným vysokoškolským studentem na University of Virginia, vyjádřil své nadšení z tohoto převratného objevu. Crowe uznává, že je to poprvé, co byla pro tuto konkrétní oblast získána infračervená data tohoto kalibru. "Webb odhaluje neuvěřitelné množství detailů, což nám umožňuje studovat formování hvězd v tomto druhu prostředí způsobem, který dříve nebyl možný," vysvětlil Crowe.

Vzhledem k tomu, že galaktické centrum slouží jako nejextrémnější prostředí v naší galaxii Mléčná dráha, Jonathan Tan, profesor z University of Virginia, zdůrazňuje jeho význam pro testování a zdokonalování existujících teorií vzniku hvězd. Toto nově objevené množství informací umožňuje vědcům prozkoumat galaktické centrum a jeho jedinečné podmínky, což nabízí příležitost k důslednějšímu zkoumání převládajících hypotéz.

Na úchvatném snímku je jedním z pozoruhodných rysů shluk protohvězd. Tyto protohvězdy, které jsou stále v procesu formování a hromadí hmotu, vyzařují výrony, které se třpytí jako oheň uprostřed tmavého infračerveného mraku. V této mladé kupě leží masivní protohvězda, monstrum o hmotnosti více než 30krát větší než naše Slunce. Tyto vynořující se protohvězdy obklopuje hustě zabalený neprůhledný mrak, který skrývá hvězdy dále v pozadí.

Kromě toho Webbův přístroj NIRCam (Near-Infrared Camera) ilustruje přítomnost ionizovaného vodíku obklopujícího spodní část tmavého mraku, což je na snímku znázorněno azurovým odstínem. Výzkumníci byli zaskočeni širokým rozsahem této emise ionizovaného vodíku, což je vedlo k tomu, aby kladli zajímavé otázky a zaručovali další zkoumání. Navíc jehlovité struktury nalezené uprostřed ionizovaného vodíku, vykazující chaotickou orientaci, fascinují vědce a lákají k hlubšímu průzkumu.

Podle Rubéna Fedrianiho, spoluřešitele z Instituto Astrofísica de Andalucía ve Španělsku, je galaktické centrum turbulentní a přetížená oblast, která se vyznačuje zmagnetizovanými plynovými mračny aktivně tvořícími hvězdy. Tyto rodící se hvězdy následně dopadají na okolní plyn prostřednictvím svých větrů, výtrysků a záření. Zdůrazňuje nesmírnou hodnotu dat získaných Webbem, která výzkumníkům umožňují ponořit se do složitosti tohoto extrémního prostředí.

Galaktické centrum, které se nachází asi 25,000 XNUMX světelných let od Země, nabízí příležitost pro komplexní studium jednotlivých hvězd pomocí Webbova teleskopu. Astronomové mohou shromáždit nebývalé poznatky o složitých procesech vzniku hvězd a zkoumat, jak se liší v závislosti na kosmickém prostředí. Srovnání s jinými oblastmi galaxie vrhne světlo na to, zda se v centru Mléčné dráhy rodí hmotnější hvězdy ve srovnání s okraji jejích spirálních ramen.

Úchvatný snímek zachycený Webbem nejen uchvátil vědce, ale také je příslibem odhalení záhad kolem zrodu hvězd. Jak to trefně říká Crowe: „Masivní hvězdy jsou továrny, které produkují těžké prvky ve svých jaderných jádrech, takže lépe jim porozumět je jako učit se příběh původu velké části vesmíru.“ Díky další analýze a průzkumu je tento objev připraven přetvořit naše chápání vesmíru.

