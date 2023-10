Spacewalk odložen, protože vyšetřování úniku chladicí kapaliny pokračuje

Vycházka do vesmíru naplánovaná na Mezinárodní vesmírnou stanici byla odložena kvůli probíhajícímu vyšetřování úniku chladicí kapaliny. Výstup do vesmíru, který byl původně zaměřen na 19. října, se nyní uskuteční ještě letos. Inženýři potřebují více času na dokončení analýzy úniku chladicí kapaliny, k níž došlo 9. října. Chladicí kapalina sice není pro posádku nebezpečná, jsou však přijímána opatření, aby se předešlo jakékoli potenciální degradaci zařízení způsobené malými stopami látky vstupující do vnitřních systémů.

Přeplánování výstupu do volného prostoru neovlivní provoz vesmírné stanice, protože plánované úkoly výstupu nejsou časově citlivé. Mezitím jsou na konec tohoto roku naplánovány další dva výstupy do vesmíru. 30. října vykonají astronauti NASA Loral O'Hara a Jasmin Moghbeli americký Spacewalk 89. Mezi jejich úkoly patří odstranění vadné elektronické skříňky a výměna ložiskové sestavy trundle. Pro oba astronauty to bude první výstup do vesmíru.

Na další vesmírné vycházce povedou astronaut NASA Loral O'Hara a astronaut ESA Andreas Mogensen US Spacewalk 90. ​​Úkoly této vesmírné vycházky zahrnují sběr vzorků za účelem analýzy přítomnosti mikroorganismů na vnějšku vesmírné stanice a provádění údržbových prací, včetně výměny kamery s vysokým rozlišením.

Kromě výstupů do vesmíru se 25. října mají na výstup do vesmíru vydat ruští kosmonauti Oleg Kononěnko a Nikolaj Chub. Jejich úkoly budou zahrnovat instalaci syntetického radarového komunikačního systému a rozmístění nanosatelitu k testování technologie solárních plachet.

Probíhající vyšetřování a výstupy do vesmíru ukazují pravidelnou údržbu a opravy, které jsou nezbytné pro bezpečný a efektivní provoz Mezinárodní vesmírné stanice.

