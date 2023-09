Sonda Parker Solar Probe NASA triumfovala nad masivní sluneční erupcí

By

NASA Parker Solar Probe dosáhla převratného úspěchu tím, že se postavila a zvítězila nad jednou z nejsilnějších slunečních explozí, jaké byly kdy zaznamenány. 5. září 2022, během svého 13. blízkého setkání se Sluncem, se sonda ocitla v dráze kolosálního výronu koronální hmoty (CME) – intenzivních výbuchů magnetických polí a přehřátého plazmatu. To, co dělá toto setkání mimořádným, je to, že sonda Parker Solar Probe byla vybavena k zachycení této sluneční bouře v bezprecedentních detailech.

Přístroje kosmické lodi zachytily fascinující záběry erupce CME z povrchu Slunce. Je to poprvé v historii, kdy se kosmická loď odvážila tak blízko ke Slunci a přežila tak silnou sluneční erupci. Data shromážděná během tohoto historického setkání poskytují vědcům jedinečný pohled na CME a příležitost studovat je v jejich raných fázích.

Očekává se, že poznatky získané z této mise významně posunou naše chápání CME, jejich původu a chování. Tyto znalosti jsou neocenitelné pro předvídání a zmírňování potenciálních rizik, která CME představují pro naši technologickou infrastrukturu a komunikační systémy na Zemi. Vědci doufají, že díky lepšímu pochopení těchto slunečních erupcí vyvinou účinnější strategie pro ochranu naší společnosti závislé na technologiích.

Dr. James Anderson, odborník na vesmírné počasí, zdůraznil důležitost mise Parker Solar Probe pro zajištění naší připravenosti chránit náš moderní způsob života před občasným běsněním Slunce. Tento triumf nejen ukazuje lidskou vynalézavost a odhodlání, ale také slibuje přepsat učebnice sluneční fyziky a předpovědi kosmického počasí.

Jak bude Parker Solar Probe pokračovat ve své misi, můžeme očekávat další úžasné objevy o našem Slunci, naší nejbližší hvězdě a vesmíru, který ji obklopuje. Tato mise slouží jako obrovský skok pro vesmírnou vědu a otevírá nové hranice v našem chápání chování Slunce a jeho potenciálního dopadu na Zemi.

Zdroje:

– Dr. Sarah Mitchell, sluneční fyzik v NASA

– Dr. James Anderson, odborník na vesmírné počasí

Definice:

– Coronal mass ejection (CME): intenzivní výbuchy magnetických polí a přehřáté plazma emitované Sluncem

– Sluneční bouře: silná sluneční erupce

– Vesmírné počasí: studium podmínek ve vesmíru a jejich vlivů na Zemi

– Technologická infrastruktura: systémy a sítě, které podporují služby a operace založené na technologiích

