Podle Scathing Review je budoucnost mise NASA Sample Return Mission v pochybnostech

Plány NASA týkající se mise Mars Sample Return (MSR), která má být vypuštěna v roce 2028, byly zpochybněny nezávislým kontrolním výborem agentury. Zpráva zdůrazňuje technické problémy, eskalující rozpočet a nerealistický harmonogram startu jako hlavní problémy, kterým mise čelí.

Mise MSR je výsledkem spolupráce mezi NASA a Evropskou kosmickou agenturou a je považována za zásadní krok v průzkumu Marsu. Týká se to sondy Perseverance Rover NASA, která již shromáždila vzorky z Marsu a uložila je na povrch planety. Tyto vzorky by pak byly získány a přivezeny zpět na Zemi misí MSR.

Původně odhadované na 4 miliardy dolarů, náklady na misi MSR nyní vzrostly na odhadem 5.3 miliardy dolarů. Zpráva revizní komise identifikuje problémy v propagaci, organizaci, plánování a financování mise. Podle zprávy byla mise založena s nereálným rozpočtem a časovými očekáváními, což znemožnilo datum startu v roce 2028.

Přesunutí startu do dalšího proveditelného okna v roce 2030 by zvýšilo náklady mise na 8-11 miliard dolarů, což by znamenalo značný tlak na rozpočet NASA pro planetární vědu. Další možností navrženou správní radou je použít k vrácení vzorků dva přistávací moduly místo jednoho, ale to by dále prodloužilo časovou osu a zvýšilo náklady.

Zpráva doporučuje, aby NASA prozkoumala řízení a organizační strukturu mise s cílem zlepšit odpovědnost. Zdůrazňuje také potřebu, aby se NASA lépe zapojila a informovala veřejnost o důležitosti mise MSR.

V reakci na zjištění revizní komise NASA jmenovala hodnotící tým vedený Sandrou Connelly, zástupkyní administrátora agentury pro vědu, aby se zabýval nastolenými problémy. Tým chce zprávu publikovat v březnu příštího roku. Mezitím NASA odložila potvrzení oficiálních nákladů a harmonogramu mise.

Není to poprvé, co mise MSR čelila kritice. V červenci americký senátní výbor pro přidělování prostředků vyjádřil obavy z technických problémů a rostoucích nákladů a nařídil NASA, aby poskytla možnosti revizi nebo zmenšení mise, pokud nemůže zůstat v rámci rozpočtu.

Mise MSR také čelí konkurenci z Číny, která plánuje svou vlastní misi s návratem vzorků na Mars, která by měla odstartovat kolem roku 2030.

