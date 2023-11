Vesmírný dalekohled Jamese Webba zachycuje ohromující snímek galaktického středu

By

Vesmírný dalekohled Jamese Webba, provozovaný Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA), nedávno odhalil úžas vzbuzující snímek Sagittarius C (Sgr C), hvězdotvorné oblasti nacházející se přibližně 300 světelných let od Sagittarius A*. , supermasivní černá díra ve středu naší galaxie Mléčná dráha. Tento nejnovější snímek poskytuje bezprecedentní úroveň detailů a jasnosti a předvádí dosud nevídané funkce.

Hlavní řešitel pozorovacího týmu Samuel Crowe, vysokoškolský student na University of Virginia, vyjádřil své nadšení a prohlásil: „S úrovní rozlišení a citlivosti, kterou získáváme z Webbova teleskopu, vidíme v této oblasti četné rysy. úplně poprvé." Croweův poradce, profesor Jonathan Tan, dále zdůraznil význam studia galaktického centra a popsal ho jako nejextrémnější prostředí v naší galaxii, kde mohou být teorie vzniku hvězd podrobeny přísnému testování.

Na snímku NASA hlásí přítomnost shluku protohvězd, což jsou hvězdy, které jsou stále v procesu formování a akumulace hmoty. Tyto protohvězdy vyzařují výrony, které vytvářejí světelnou záři v infračerveném tmavém mraku. Mezi odhadovanými 500,000 30 hvězdami zachycenými na snímku září v jádru této mladé hvězdokupy masivní protohvězda o hmotnosti více než XNUMXkrát větší než naše Slunce. Je zajímavé, že hustota oblaku vycházejícího z protohvězdy je tak vysoká, že brání světlu z hvězd umístěných za ním, což má za následek zdánlivě méně přeplněný vzhled.

Vesmírný dalekohled Jamese Webba nepochybně odhalil množství informací o vzniku hvězd v náročném prostředí středu naší galaxie. Díky svým vynikajícím schopnostem překonal předchozí infračervená data a poskytl vědcům nový pohled na pochopení složitosti našeho vesmírného sousedství.

