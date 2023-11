Zkoumání možností: Úspěšný letový test NASA kosmické lodi LOFTID

By

Průlomový letový test, který provedla NASA, otevřel nové možnosti pro průzkum vesmíru. Letový test nafukovacího zpomalovače (LOFTID) na nízké oběžné dráze prokázal proveditelnost nafukovacího tepelného štítu známého jako aeroshell Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator (HIAD). Tato inovativní technologie by mohla připravit cestu větším kosmickým lodím k bezpečné navigaci v atmosférách různých nebeských těles, včetně Marsu, Venuše a dokonce i Saturnova měsíce Titanu.

Úspěšný start LOFTID proběhl 10. listopadu 2022 pomocí rakety Atlas V United Launch Alliance (ULA). Po opětovném vstupu do zemské atmosféry dosáhla sonda rychlosti přes 18,000 2,700 mph a zažila teploty blízké XNUMX XNUMX °F, než se jemně rozstříkla do Tichého oceánu.

Trudy Kortes, ředitelka programu Technology Demonstrations Missions (TDM) v ústředí NASA, zdůraznila význam tohoto úspěchu: „Aeroshells s velkým průměrem nám umožňují dodávat kritický podpůrný hardware a potenciálně i posádku na povrch planet s atmosférou. Tato schopnost je klíčová pro ambice národa rozšířit lidský a robotický průzkum napříč naší sluneční soustavou.“

NASA již více než deset let investuje do vývoje technologií HIAD a před misí LOFTID provedla dva menší suborbitální letové testy. Agentura nyní zkoumá budoucí aplikace HIAD, včetně spolupráce s komerčními společnostmi na vývoji technologií pro návrat do země pro malé satelity, aerocapture a cislunární užitečné zatížení.

Projektový manažer LOFTID, Joe Del Corso, vyjádřil spokojenost s výsledkem mise a prohlásil: „Byla to pro nás klíčová událost a krátká odpověď zní: Byla velmi úspěšná. Naše hodnocení LOFTID skončilo příslibem toho, co může tato technologie udělat pro posílení průzkumu hlubokého vesmíru.

V důsledku úspěšné demonstrace LOFTID NASA oznámila spolupráci s ULA v rámci programu Tipping Point na vývoji větší 12metrové aeroskořápky HIAD. Tento nový aeroshell bude použit k obnově motorů Vulcan ULA z nízké oběžné dráhy Země pro opětovné použití.

Mise LOFTID prokázala odolnost a potenciál technologie HIAD při umožnění bezpečného a efektivního průzkumu vesmíru. S tímto úspěchem je NASA o krok blíže k odhalení záhad vesmíru a rozšíření naší přítomnosti za hranice Země.

FAQ

Co je LOFTID?

LOFTID je zkratka pro Low-Earth Orbit Flight Test of a Inflatable Decelerator. Jde o kosmickou loď vyvinutou NASA k testování životaschopnosti nafukovacího tepelného štítu, známého jako aeroshell Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator (HIAD).

Proč je technologie HIAD důležitá?

Technologie HIAD je zásadní pro bezpečný sestup větších kosmických lodí atmosférou nebeských těles, jako je Mars, Venuše a Saturnův měsíc Titan. Umožňuje dodávání kritického podpůrného hardwaru a potenciálně i posádky na povrchy planet s atmosférou.

Jaké jsou budoucí aplikace technologie HIAD?

NASA zkoumá budoucí aplikace technologie HIAD, včetně partnerství s komerčními společnostmi za účelem vývoje technologií pro návrat do země pro malé satelity, aerocapture a cislunární užitečné zatížení.

Jaký byl výsledek mise LOFTID?

Mise LOFTID byla vysoce úspěšná a demonstrovala příslib technologie HIAD při posilování průzkumu hlubokého vesmíru. Kosmická loď po opětovném vstupu do zemské atmosféry zažila extrémní podmínky, ale zůstala nepoškozená, což předvádělo odolnost aeroshell HIAD.