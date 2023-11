Vesmírná sonda Europa Clipper od NASA: Pozvání pozemšťanů, aby zanechali svou stopu ve vesmíru

By

NASA se připravuje vyrazit na mimořádnou misi na Jupiterův měsíc Europa s nadcházející vesmírnou sondou Europa Clipper. Cílem tohoto ambiciózního úsilí je prozkoumat a prozkoumat potenciální obyvatelnost Měsíce pro život. Je vzrušující, že NASA nabízí lidem z celého světa příležitost zúčastnit se této historické cesty tím, že si nechá vyleptat jejich jména na mikročip, který bude vzat na palubu kosmické lodi.

Během své slavné historie NASA často zapojovala veřejnost tím, že rozšiřovala pozvánky, aby poslala jejich jména do vesmíru. Tato tradice, zaměřená na kultivaci veřejné podpory, podpořila silný smysl pro spojení mezi pozemšťany a divy vesmíru. Od pojmenování roverů po přepravu ručně psaných podpisů NASA neustále nacházela kreativní způsoby, jak zapojit lidi do jejich nebeských výprav.

V případě Europa Clipper NASA vyzývá jednotlivce, aby přidali svá jména na mikročip, který bude sondu doprovázet. Když se kosmická loď přiblíží k Evropě, bude se ponořit do tajemství tohoto měsíce a pečlivě hledat známky skrytého oceánu pod jeho povrchem. Kromě toho se mise snaží identifikovat potenciální místo přistání pro budoucí průzkumnou misi.

K dnešnímu dni již bylo předloženo více než 840,000 XNUMX jmen k zařazení na mikročip Europa Clipper, což je důkazem mimořádného zájmu veřejnosti o průzkum vesmíru. Kosmická loď navíc ponese báseň s názvem „Ve chvále záhad: Báseň pro Evropu“ od laureátky americké básnířky Ady Limonové, vzdávající hold záhadné povaze našeho tekutého původu.

Start Europa Clipper je naplánován na říjen příštího roku, což znamená začátek jeho cesty, která povede kolem Marsu a Země, než dosáhne Jupiteru. Sonda má v plánu strávit několik let pozorováním Europy, prozkoumávat jak její přivrácenou stranu k Jupiteru, tak její odvrácené strany. Mise Europa Clipper nakonec skončí dramatickou havárií do Ganymedu, dalšího z Jupiterových měsíců.

Toto úsilí slouží jako důkaz odhodlání NASA podporovat zapojení veřejnosti a zvědavost ohledně vesmíru. Tím, že NASA umožňuje lidem zanechat svou stopu na Europa Clipper, mění to, co by jinak bylo osamělou vesmírnou sondou, na kosmické plavidlo představující kolektivního ducha lidského průzkumu.

Nejčastější dotazy

1. Jak se mohu zúčastnit této mise?

Chcete-li se zúčastnit, jednoduše navštivte europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ a do 31. prosince přidejte své jméno na mikročip kosmické lodi.

2. Existuje omezení počtu jmen, která lze odeslat?

Ne, neexistuje žádný limit. NASA vítá, že na mikročipu bude zahrnuto co nejvíce jmen.

3. Obdržím nějaké potvrzení po odeslání svého jména?

Přestože NASA neposkytuje jednotlivá potvrzení, buďte si jisti, že vaše jméno bude uvedeno na mikročipu.

4. Kdy se očekává, že Europa Clipper dorazí na Europu?

Pokud vše půjde dobře, sonda vstoupí na oběžnou dráhu Jupiteru přibližně za pět let od data startu.

5. Co se stane s Europa Clipper po skončení jeho mise?

Kosmická loď má podle plánu narazit do Ganymedu, dalšího z Jupiterových měsíců.