Kosmická loď NASA Osiris-Rex se vrací se vzorkem asteroidu

Kosmická loď NASA má v pondělí doručit svůj dosud největší vzorek asteroidu na Zemi. Kosmická loď Osiris-Rex vypustí alespoň hrnek suti, který nasbírala z asteroidu Bennu, což znamená konec sedmileté mise. Vědci očekávají, že obdrží asi 250 g oblázků a prachu, což je výrazně více než předchozí mise vzorků asteroidů. Tyto vzorky jsou považovány za časové kapsle z rané sluneční soustavy a mohou výzkumníkům pomoci pochopit původ Země a života samotného.

Mise Osiris-Rex zažila na své cestě mnoho problémů, včetně zaseknutého víka, které způsobilo, že se některé vzorky rozlily do vesmíru. Kosmické lodi se však podařilo získat dostatek materiálu pro analýzu. Předpokládá se, že Bennu, asteroid, který kosmická loď navštívila, obsahuje zbytky formace sluneční soustavy před 4.5 miliardami let. Tato mise umožnila vědcům studovat Bennu zblízka a shromáždit cenná data, která by mohla pomoci se strategiemi vychylování, pokud by asteroid v budoucnu představoval hrozbu pro Zemi.

Kapsle vzorku bude uvolněna z kosmické lodi Osiris-Rex, která pak bude pokračovat v průzkumu dalšího asteroidu. Kapsle vstoupí do zemské atmosféry a padá padákem do pouště v Utahu, kde bude přepravena do čisté laboratoře v Johnsonově vesmírném středisku NASA k analýze. Laboratoř bude omezena na manipulaci pouze s troskami Bennu, aby se zabránilo křížové kontaminaci. NASA plánuje veřejně odhalit bohatství asteroidu 12. října.

Tato mise je součástí toho, co NASA nazývá „Asteroid Autumn“, přičemž tento podzim se uskuteční několik misí asteroidů. Po misi Osiris-Rex odstartuje další kosmická loď jménem Psyche, aby studovala kovový asteroid. Sonda Lucy od NASA se také setká se svým prvním asteroidem, než se vydá na prohlídku trojských asteroidů, které obíhají kolem Jupiteru.

Zdroj: Associated Press

Definice:

– Kosmická loď Osiris-Rex: Kosmická loď NASA, která byla vypuštěna v roce 2016 s cílem sbírat vzorky z asteroidu Bennu.

– Bennu: Asteroid, který byl objeven v roce 1999 a předpokládá se, že obsahuje zbytky z rané sluneční soustavy.

– Asteroid Autumn: Přezdívka daná podzimní sezóně 2020, během níž probíhá několik misí asteroidů.

– NASA: Národní úřad pro letectví a vesmír, vládní agentura Spojených států odpovědná za národní civilní vesmírný program.

Zdroje:

– Associated Press: [zdrojový odkaz]

– NASA: [odkaz zdroje]