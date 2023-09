Nová studie zjistila, že psi mohou pomoci snížit hladinu stresu u dětí

By

Nedávná studie provedená vědci z dětské nemocnice ve Filadelfii zjistila, že vlastnictví psa může mít významné výhody pro snížení hladiny stresu u dětí. Studie, které se zúčastnilo 643 dětí ve věku od 7 do 12 let, zjistila, že děti, které měly psího mazlíčka, zažívaly nižší úroveň stresu než ty, které psa neměly.

Vědci měřili úrovně stresu pomocí běžně používaného nástroje zvaného Perceived Stress Scale (PSS), který hodnotí míru, do jaké jednotlivci vnímají svůj život jako stresující. Výsledky ukázaly, že děti, které vlastnily psa, měly výrazně nižší skóre PSS, což ukazuje na nižší úroveň vnímaného stresu, ve srovnání s dětmi bez psa.

Odborníci se domnívají, že přítomnost psa může dětem poskytnout pocit pohodlí a společnosti, což vede ke snížení úrovně stresu. Psi jsou známí svou schopností poskytovat emocionální podporu a předchozí studie ukázaly, že interakce se zvířaty může zvýšit hladinu oxytocinu, hormonu spojeného s pocity relaxace a pohody.

Navíc vlastnictví psa může také podporovat fyzickou aktivitu a sociální interakci, což by mohlo dále přispět ke snížení stresu u dětí. Péče o psa zahrnuje pravidelné procházky a hry, které mohou dětem poskytnout příležitost věnovat se fyzické aktivitě a trávit čas venku. Kromě toho mohou psi sloužit jako startér konverzace a pomoci usnadnit sociální interakce, které jsou důležité pro celkovou pohodu.

I když je zapotřebí další výzkum, abychom plně porozuměli mechanismům, které stojí za účinky psů na děti snižující stres, tato zjištění zdůrazňují potenciální výhody vlastnictví domácích mazlíčků při podpoře duševního zdraví a pohody u mladých jedinců. Pokud máte dítě, které zažívá vysokou úroveň stresu, může být vhodné pořídit si psa.

Zdroje:

– The Perceived Stress Scale (PSS): Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). Globální měřítko vnímaného stresu. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385-396.