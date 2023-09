Kosmická loď NASA dodá dosud největší vzorek asteroidu

By

Kosmická loď NASA OSIRIS-REx má v neděli dopravit na Zemi největší vzorek, jaký byl kdy shromážděn z asteroidu. Po sedmileté misi odhodí kosmická loď alespoň hrnek trosek, které ukořistila z asteroidu Bennu. Očekává se, že tento vzorek bude vážit asi 250 g (0.5 lb) oblázků a prachu, což je výrazně více než čajová lžička, kterou Japonsko přivezlo ze dvou dalších asteroidů.

Tato dodávka je významným milníkem v průzkumu vesmíru, protože žádná jiná země úspěšně nezískala kusy asteroidů. Tyto zachované časové kapsle z rané sluneční soustavy obsahují cenné informace o původu Země a života. Studiem těchto vzorků asteroidů se vědci snaží získat poznatky o procesech, které vedly ke vzniku naší planety.

Kosmická loď OSIRIS-REx se vydala na svou misi v hodnotě 1 miliardy dolarů v roce 2016 a do Bennu dorazila v roce 2018. Dva roky létala kolem asteroidu a hledala nejlepší místo pro sběr vzorků. V roce 2020 se kosmická loď úspěšně dotkla Bennuova povrchu a pomocí vakua nasála prach a oblázky. Část materiálu unikla do vesmíru kvůli zaseklému víku, ale zbývající vzorky byly zajištěny v kapsli.

Bennu, objevený v roce 1999, je přibližně půl kilometru široký a má se za to, že je to pozůstatek mnohem většího asteroidu. Jeho drsný černý povrch je pokryt balvany a vědci se domnívají, že obsahuje zbytky z formování sluneční soustavy před 4.5 miliardami let. Představuje také potenciální hrozbu pro Zemi, protože se může přiblížit natolik, aby se v roce 2182 srazila s naší planetou. Studie Bennu přispěje k našemu pochopení potenciálních metod, jak takové asteroidy v případě potřeby odklonit.

Po příletu bude vzorková kapsle uvolněna z kosmické lodi OSIRIS-REx a padákem do pouště v Utahu. Poté bude transportován do Johnsonova vesmírného střediska NASA v Houstonu k analýze. Se vzorky se bude zacházet podle přísných protokolů, aby se zabránilo kontaminaci, a budou studovány ve specializované laboratoři v centru.

Kromě mise OSIRIS-REx má NASA další dvě probíhající mise asteroidů. Tyto mise, Psyche a Lucy, přispějí k našemu pochopení vzniku a složení asteroidů. Schopnost NASA získat a studovat tyto vzácné vzorky asteroidů nám umožňuje odhalit záhady naší sluneční soustavy a původ života na Zemi.

(Zdroje: NASA, ABC News)