Potenciálně destruktivní asteroid se blíží k Zemi: 2007 FT3

By

Vědci z NASA nedávno identifikovali asteroid s názvem 2007 FT3, který může v blízké budoucnosti představovat hrozbu pro Zemi. Ačkoli to není poprvé, co NASA objevila takový objekt, zdůrazňuje pokračující ostražitost vyžadovanou při sledování blízkozemních asteroidů (NEA) a blízkozemních komet (NEC), které mají potenciál způsobit značné škody, pokud zůstanou nekontrolované.

2007 FT3 byl původně pozorován v roce 2007, ale bohužel krátce poté astronomové ztratili přehled o jeho trajektorii. S pozorovacím obloukem pouhých 1.2 dne se cíleným pozorováním nepodařilo asteroid obnovit a zůstal až dosud neviditelný. Možné znovuobjevení FT2007 z roku 3 vyvolalo obavy z jeho dopadu na Zemi.

Podle NASA má 2007 FT3 přibližně 0.0000087 procenta (nebo 1 ku 11.5 milionu) šanci, že zasáhne Zemi v říjnu 2024. Existuje také samostatná možnost dopadu v březnu 2024 s pravděpodobností 0.0000096 procent (nebo 1 z 10 milión). V obou scénářích by asteroid mohl uvolnit energii odpovídající detonaci 2.6 miliardy tun TNT.

Zatímco oba potenciální dopady by vedly k významné regionální destrukci, úroveň škod by nebyla globálně katastrofická. NASA předpovídá, že 2007 FT3 s největší pravděpodobností zasáhne 5. října 2024, ale existují i ​​další blížící se asteroidy, jako je 29075 (1950 DA), které by mohly potenciálně způsobit podobnou zkázu.

Je důležité poznamenat, že Středisko NASA pro studium objektů v blízkosti Země (CNEOS) nepřetržitě sleduje známé NEA a monitoruje jejich trajektorie. Toto pokračující úsilí má za cíl identifikovat potenciální hrozby a navrhnout vhodné metody k odvrácení jakýchkoli katastrofických kolizí. Zatímco pravděpodobnost srážky asteroidu se Zemí zůstává nízká, vědci zůstávají ostražití ve snaze porozumět těmto nebeským tělesům a chránit naši planetu.

FAQ:

Otázka: Je velká šance, že asteroid 2007 FT3 srazí Zemi v roce 2024?

A: NASA odhaduje pravděpodobnost na přibližně 0.0000087 procenta nebo 1 ku 11.5 milionu.

Otázka: Jaké by byly potenciální důsledky, kdyby 2007 FT3 zasáhl Zemi?

A: Asteroid má potenciál uvolnit energii odpovídající detonaci 2.6 miliardy tun TNT, což má za následek regionální destrukci, ale ne globální katastrofu.

Otázka: Existují v současnosti nějaké další asteroidy, které představují hrozbu?

Odpověď: Ano, jeden takový asteroid je 29075 (1950 DA) s pravděpodobností 0.0029 procenta nebo 1 ku 34,500 16, že zasáhne Zemi 2880. března XNUMX.

Otázka: Jak NASA řeší tuto potenciální hrozbu?

Odpověď: Středisko NASA pro studium objektů v blízkosti Země (CNEOS) pečlivě sleduje známé blízkozemské asteroidy a komety, sleduje jejich trajektorie a vyvíjí strategie, jak zabránit katastrofickým srážkám.