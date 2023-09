Nový objev naznačuje možný vodní oceán na vzdálené planetě

By

Shrnutí:

Vědci učinili vzrušující nový objev, který naznačuje existenci vodního oceánu na K2-18b, masivní exoplanetě, která se nachází mnoho světelných let daleko od Země. I když zůstává nejisté, zda tento oceán může podporovat život, objev otevřel zajímavé možnosti pro obyvatelné světy mimo naši sluneční soustavu. Objev učinili astronomové z University of Cambridge, kteří analyzovali data z vesmírného teleskopu Jamese Webba NASA. Zjistili přítomnost metanu a oxidu uhličitého v atmosféře planety, což naznačuje pravděpodobnost oceánem pokrytého povrchu pod atmosférou bohatou na vodík. Vědci také pozorovali slabší signál, který by mohl naznačovat přítomnost dimethylsulfidu, molekuly produkované životem na Zemi. K potvrzení tohoto zjištění jsou však zapotřebí další pozorování. Tým objasnil, že velká velikost a teplota K2-18 b ji mohou učinit obyvatelnou, s potenciálním pláštěm vysokotlakého ledu a oceánem, který je příliš horký. Navzdory těmto výhradám objev zdůrazňuje důležitost zohlednění různých obyvatelných prostředí při hledání mimozemského života.

Definice:

– Exoplaneta: Planeta, která obíhá kolem hvězdy mimo naši sluneční soustavu.

– Methan: Chemická sloučenina skládající se z jednoho atomu uhlíku a čtyř atomů vodíku.

– Oxid uhličitý: Bezbarvý plyn složený z jednoho atomu uhlíku a dvou atomů kyslíku.

– Dimethylsulfid: Molekula emitovaná fytoplanktonem v mořském prostředí a potenciálně spojená s biologickou aktivitou.

Zdroje: University of Cambridge, NASA

Vědci učinili nový objev, který naznačuje možný vodní oceán na masivní exoplanetě zvané K2-18 b, která se nachází mnoho světelných let daleko od Země. K tomuto zjištění došlo po prozkoumání dat z kosmického dalekohledu NASA Jamese Webba, který pozoroval planetu v souhvězdí Lva. Vědci detekovali přítomnost metanu a oxidu uhličitého v atmosféře K2-18 b, což naznačuje existenci oceánem pokrytého povrchu pod atmosférou bohatou na vodík. Objev však nezaručuje obyvatelnost planety.

Vědci také detekovali slabší signál, který by mohl potenciálně indikovat přítomnost dimethylsulfidu, molekuly, kterou produkuje pouze život na Zemi. Toto zjištění však ještě nebylo potvrzeno a další pozorování budou prováděna pomocí Webbova teleskopu. Vzhledem k velké velikosti a vysoké teplotě planety je nepravděpodobné, že by byla obyvatelná, protože její vnitřek může obsahovat plášť z ledu pod vysokým tlakem a povrch oceánu, který je příliš horký.

Zatímco předchozí důkazy o vodní páře byly nalezeny na jiných exoplanetách, tento objev poskytuje cenné poznatky o planetách mimo naši sluneční soustavu. Astronomové se domnívají, že K2-18b by mohla být potenciálně „hyceánskou“ exoplanetou, oceánským světem, který by mohl skrývat život. Tato zjištění zdůrazňují potřebu vzít v úvahu řadu obyvatelných prostředí při hledání mimozemského života.

