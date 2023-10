Riziko blízkozemních asteroidů: Planetární obranné úsilí NASA

Divize planetární obrany NASA je zodpovědná za sledování a odhalování asteroidů, které by mohly potenciálně zasáhnout Zemi a způsobit rozsáhlou devastaci. I když se tento úkol může zdát skličující, nedávný pokrok v technologii umožnil sledovat a identifikovat tyto objekty v blízkosti Země.

Nejnovější infografika zveřejněná NASA vrhá světlo na současnou populaci blízkozemních asteroidů. K srpnu 2023 je v těsné blízkosti naší planety přibližně 32,000 XNUMX známých asteroidů. Detekce těchto asteroidů je náročná, protože nevyzařují vlastní světlo. Místo toho se dalekohledy spoléhají na to, že se od jejich povrchů odráží sluneční světlo, aby je zahlédly.

Úsilí najít a sledovat tyto asteroidy bylo působivé, s více než 405 miliony pozorováními předloženými amatérskými i profesionálními astronomy do Centra malých planet, centrálního centra strategie planetární obrany NASA. Infografika však odhaluje znepokojivý fakt: z těchto 32,000 10,000 blízkozemních asteroidů je více než 140 XNUMX větších než XNUMX metrů v průměru. Pokud by se některá z nich srazila se Zemí, mohla by potenciálně zničit celá města.

Abychom uvedli rozsah ničení do perspektivy, čeljabinský meteor, který zasáhl Rusko v roce 2013, byl odhadován na nejvýše 20 metrů v průměru. Sedmkrát větší asteroid by byl ještě ničivější, pravděpodobně by dosáhl na zem a způsobil by rozsáhlou devastaci. V závislosti na místě dopadu by si takový asteroid mohl potenciálně vyžádat miliony životů.

Navzdory současnému nedostatku známých asteroidů na kolizním kurzu se Zemí je nejvíce alarmující statistika v infografice, že experti NASA se domnívají, že jsme objevili pouze méně než polovinu blízkozemních asteroidů této velikosti. Odhaduje se, že dosud nebylo identifikováno více než 14,000 140 asteroidů o šířce 50 metrů a asi 1 asteroidů o šířce XNUMX kilometru.

Planetární obranná komunita, skládající se z různých organizací, se zavázala zlepšit naše chápání těchto potenciálních hrozeb. Infografika slouží jako připomínka naléhavosti pokračovat v hledání a sledování těchto blízkozemních asteroidů. Každé úsilí, včetně šíření informací prostřednictvím infografiky, může pomoci inspirovat jednotlivce, aby se připojili k honbě za těmito potenciálně nebezpečnými nebeskými objekty.

Zdroj: Universe Today