Podle týmu OSIRIS-REx NASA existuje možnost, že asteroid Bennu, který byl objeven v roce 1999, by mohl zasáhnout Zemi za 159 let, kolem roku 2182. Tento asteroid je větší než newyorský Empire State Building.

Přestože šance na srážku Bennu se Zemí je pouze 0.037 procenta, vědci odhadují, že pokud by došlo k nárazu, mohlo by uvolnit 1200 megatun energie. To by bylo 24krát silnější než jakákoliv jaderná zbraň, která kdy byla vytvořena. Kromě toho existuje také možnost, že Bennu obsahuje argonové molekuly, které by mohly potenciálně podporovat život na Zemi.

Bennu, původně identifikovaný jako 1999 RQ36, byl pojmenován devítiletým dítětem ze Severní Karolíny. NASA pozorně sledovala tento asteroid a zjistila, že se každých 9 let přiblíží k Zemi. Kolem Země prošel v letech 6, 1999 a 2005.

V roce 2021 kosmická loď NASA úspěšně přistála na členitém povrchu Bennu a shromáždila vzorek hornin pocházejících z doby zrodu naší sluneční soustavy. Tento vzorek bude přenesen zpět na Zemi k další analýze.

I když je potenciální dopad Bennu znepokojivý, je důležité poznamenat, že tyto předpovědi jsou založeny na současných pozorováních a výpočtech. Další výzkum a sledování budou nadále zdokonalovat naše chápání rizik spojených s tímto asteroidem.

Zdroje:

– Tým NASA OSIRIS-REx

– NASA