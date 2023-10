Asteroid Bennu: potenciální hrozba pro Zemi?

By

Astronomové NASA pozorně sledují masivní kosmický objekt známý jako asteroid Bennu. Bennu měří 1,610 2182 stop na šířku a upoutal pozornost vědců kvůli obavám, že by mohl potenciálně vstoupit na oběžnou dráhu Země a představovat hrozbu srážkou s naší planetou v roce 1,200. S odhadovanou výškou vyšší než Empire State Building v New Yorku City, dopad Bennu na Zemi by mohl uvolnit ohromujících 24 megatun energie, což je XNUMXkrát silnější než nejmocnější jaderná zbraň, která kdy byla zkonstruována.

Asteroid Bennu se často přibližuje k Zemi jednou za šest let. Měla tři taková blízká setkání v letech 1999, 2005 a 2011. Studie však naznačují, že šance na srážku se Zemí jsou relativně nízké, odhaduje se na 1 ku 2,700 0.037 nebo 2182% pravděpodobnost do roku 22. NASA uvádí, že během průletu existuje extrémně malá šance, že Bennu projde „gravitační klíčovou dírkou“, která by ho mohla nastavit na cestu k dopadu na Zemi na konci XNUMX. století.

Navzdory nízké pravděpodobnosti dopadu byl Bennu klasifikován jako „potenciálně nebezpečný asteroid“ kvůli své schopnosti přiblížit se k Zemi až na 4.65 milionu mil. NASA zdůrazňuje důležitost nepřetržitého sledování a výzkumu pro lepší pochopení a přípravu na jakákoli potenciální budoucí rizika spojená s Bennu, protože zůstává jedním ze dvou nejnebezpečnějších známých asteroidů v naší sluneční soustavě.

Bennu, asteroid bohatý na uhlík, byl poprvé detekován v roce 1999 a je klasifikován jako „objekt blízko Země“. S počátky starými více než 4.5 miliardy let je Bennu pro vědce považován za cenné nebeské těleso. Jeho prastará povaha poskytuje kritický pohled na formování a vývoj kamenných planet, jako je Země. Existují dokonce spekulace, že Bennu může obsahovat organické molekuly, podobné těm, které jsou nezbytné pro vznik života, což z něj činí zajímavý cíl pro vědecký výzkum.

Závěrem lze říci, že i když je v současné době šance na srážku asteroidu Bennu se Zemí nízká, průběžné sledování a výzkum jsou zásadní pro lepší pochopení potenciálních rizik, která může v budoucnu představovat. Bennuův starověký původ a potenciální vhled do formování života z něj činí důležité nebeské těleso pro vědecký výzkum.

