Budoucnost Mezinárodní vesmírné stanice: NASA navrhuje americké vozidlo Deorbit

NASA oznámila plány na ukončení činnosti Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) do konce desetiletí. V rámci plánovaného odchodu stanice NASA navrhla vývoj US Deorbit Vehicle (USDV), kosmické lodi určené k bezpečnému opuštění ISS. ISS, společný podnik pěti vesmírných agentur, je v provozu od roku 1998 a má pokračovat do roku 2030, přičemž Rusko se zavázalo minimálně do roku 2028.

Bezpečný deorbit ISS je sdílenou odpovědností všech pěti vesmírných agentur s cílem vyhnout se obydleným oblastem. V rámci přípravy na ukončení provozu ISS se NASA snaží převést své operace na nízké oběžné dráze Země na komerčně vlastněné a provozované platformy. Cílem tohoto posunu je zajistit trvalý přístup a přítomnost ve vesmíru pro výzkum, vývoj technologií a mezinárodní spolupráci.

Předchozí strategie pro opuštění ISS zahrnovaly použití několika kosmických lodí Roskosmos Progress. Nedávná hodnocení však vedla NASA k návrhu vývoje nové kosmické lodi USDV, která by poskytla robustnější schopnosti pro zodpovědnou deorbitu. USDV se zaměří na finální deorbitní aktivitu a může to být buď nový design kosmické lodi, nebo modifikace stávající kosmické lodi. Bude navržen tak, aby fungoval při svém prvním letu a měl dostatečnou redundanci a schopnost obnovy anomálií, aby provedl kritické spálení deorbity.

Vývoj USDV bude složité a časově náročné úsilí, které bude vyžadovat roky vývoje, testování a certifikace. Tato navrhovaná kosmická loď však představuje významný posun v přístupu NASA k deorbitingu ISS a zajišťuje bezpečné a kontrolované vyřazení vesmírné stanice z provozu.

Zdroje:

