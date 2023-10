NASA odkládá Spacewalk po úniku chladicí kapaliny na Mezinárodní vesmírné stanici

By

Představitelé NASA se rozhodli odložit jeden z plánovaných výstupů do vesmíru v reakci na nedávný únik chladicí kapaliny na ruské části Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Původně se plánovalo na čtvrtek 19. října, ale výstup do vesmíru se nyní uskuteční později v roce 2023, protože NASA i ruská federální vesmírná agentura Roskosmos pokračují ve vyšetřování příčiny úniku.

Chladicí kapalinou používanou na ISS je čpavek, který vyžaduje další dekontaminační postupy, pokud jsou v těsné blízkosti astronauti ve skafandrech. K úniku v ruském vědeckém modulu Nauka došlo 9. října, ale ve stejný den se zastavil. Je to za poslední rok potřetí, co ruské zařízení ISS zaznamenalo únik čpavku.

Roskosmos plánuje svou vlastní výstup do vesmíru na 25. října, aby důkladně prozkoumal 13 let starý přemístěný radiátor na modulu Rassvet, který se zdá být zdrojem nejnovějšího úniku. Zatímco chladicí kapalina není pro posádku toxická ani nebezpečná, odborníci pracují na tom, aby zabránili tomu, aby se jakékoli malé stopy látky dostaly do vnitřních systémů a způsobily časem degradaci zařízení.

Odložený výstup NASA je zaměřen na provádění menších úkolů údržby. Astronauti Loral O'Hara z NASA a Andreas Mogensen z Evropské vesmírné agentury budou mimo jiné sbírat vzorky z exteriéru ISS, aby hledali mikroorganismy a nahradili kameru s vysokým rozlišením. Přesný termín těchto prací bude upřesněn později.

Naštěstí je i nadále plánován druhý výstup do vesmíru, který NASA naplánovala, 30. října pouze pro ženy. K O'Harovi se připojí astronautka NASA Jasmin Moghbeli, aby odstranila vadnou skříňku elektroniky a vyměnila ložisko potřebné pro jedno ze solárních polí stanice.

Předchozí dva úniky čpavku na ISS byly podle Ruska způsobeny zásahy mikrometeoroidů. V prosinci 2022 byl první únik tak závažný, že posádka kosmické lodi Sojuz musela být přeřazena k náhradnímu Sojuzu. K vyřešení problému bylo zapotřebí několika přeprav kosmických lodí, což vedlo k tomu, že astronauti zůstali na ISS rok místo zamýšlených šesti měsíců. V únoru 2023 ruská kosmická loď Progress pro náklad také zažila svůj vlastní únik čpavku.

Zdroje:

– Blogový příspěvek představitelů NASA