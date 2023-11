Nový článek: Neplánovaná cesta Astronaut Tool Bag společnosti NASA

By

V neobvyklém obratu událostí brašna na nářadí patřící astronautovi NASA převzala novou roli jako satelit poté, co se během nedávného výstupu do vesmíru odpoutala. Tento nečekaný incident upoutal pozornost vesmírných nadšenců a astronomů a upozornil na výzvy, kterým astronauti čelí v jedinečném prostředí vesmíru.

Během údržbové procházky před Mezinárodní vesmírnou stanicí (ISS) astronauti NASA Jasmin Moghbeli a Loral O'Hara ztratili sevření cenné bílé brašny plné nástrojů. Taška s nástroji nyní obíhá Zemi přibližně 200 mil nad povrchem a pozorovatelé ve Spojeném království ji mohou zahlédnout pomocí dalekohledů nebo dalekohledů.

I když se objevily obavy z vesmírného odpadu, představitelé NASA ujistili, že taška s nářadím nepředstavuje bezprostřední hrozbu pro ISS ani jiné satelity na oběžné dráze. Agentura aktivně sleduje její trajektorii a předpovídá, že na oběžné dráze zůstane několik měsíců.

Tento incident slouží jako připomínka složitosti a nečekaných překážek, které mohou nastat během vesmírných misí, a to i při těch nejpečlivěji naplánovaných úkolech. Jak cesta brašny na nářadí pokračuje, vesmírní nadšenci a astronomové jsou uchváceni jejím dočasným pobytem na oběžné dráze.

Není to poprvé, co astronauti ztratili výbavu ve vesmíru. Astronaut NASA Ed White ztratil náhradní rukavici během prvního amerického výstupu do vesmíru v roce 1965. V roce 2008 astronautka NASA Heidemarie Stefanyshyn-Piper také omylem upustila brašnu na nářadí a v roce 2017 přišli dva astronauti NASA o kus tepelného stínění při provádění oprav.

NASA v současné době vyšetřuje incident a zavádí další bezpečnostní opatření, aby se zabránilo podobným událostem během budoucích výstupů do vesmíru. Mezitím byla brašna na nářadí klasifikována jako vesmírné smetí a bylo jí přiděleno označení 58229/1998-067WC.

FAQ:

Otázka: Je taška s nářadím hrozbou pro Mezinárodní vesmírnou stanici nebo jiné satelity?

Odpověď: Ne, podle představitelů NASA nepředstavuje taška s nářadím žádnou bezprostřední hrozbu pro ISS nebo jiné satelity na oběžné dráze.

Otázka: Jak mohou pozorovatelé sledovat dráhu brašny na nářadí?

Odpověď: Brašnu na nářadí lze pozorovat pomocí dalekohledu nebo dalekohledu, zejména ve Spojeném království.

Otázka: Je to poprvé, co astronauti ztratili výstroj ve vesmíru?

Odpověď: Ne, v minulosti se vyskytly případy, kdy astronauti neúmyslně ztratili vybavení během výstupů do vesmíru.

Otázka: Jaká opatření přijímá NASA, aby zabránila podobným incidentům?

A: NASA incident vyšetřuje a zavádí zvýšená bezpečnostní opatření pro budoucí výstupy do vesmíru.

Otázka: Jak dlouho se očekává, že taška s nářadím zůstane na oběžné dráze?

A: NASA předpovídá, že taška na nástroje zůstane na oběžné dráze několik měsíců, než se rozpadne v zemské atmosféře.