Astronaut NASA Frank Rubio se zapsal do historie tím, že překonal dosud nejdelší rekord amerického kosmického letu. Rubio, který je v současnosti umístěn na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), v pondělí překonal dosavadní rekord 355 dní. Rubio původně dorazil na ISS v září loňského roku spolu se dvěma ruskými kosmonauty na to, co mělo být rutinní šestiměsíční misí.

Jejich pobyt se však nečekaně prodloužil poté, co jejich kapsle Sojuz během kotvení na vesmírné stanici zaznamenala únik chladicí kapaliny. Výsledkem je, že návrat trojice na Zemi, který je naplánován na 27. září, bude uskutečněn pomocí náhradní kapsle, která byla vyslána na ISS pouze pro zpáteční cestu.

Jakmile Rubio dokončí svou misi a přistane na Zemi, stráví ve vesmíru celkem 371 dní, čímž překoná dosavadní rekord Marka Vande Heie. Jediný rekord vesmírného letu Vande Hei činil 355 dní. Je důležité poznamenat, že světový rekord v nejdelším kosmickém letu patří ruskému kosmonautovi Valerimu Poljakovovi, který v polovině 437. let strávil na palubě vesmírné stanice Mir 1990 dní.

Úspěch Rubia vřele ocenil šéf NASA Bill Nelson, který vyjádřil svůj obdiv k Rubiově obětavosti ve zprávě doručené prostřednictvím X, dříve známého jako Twitter.

Zatímco se Rubio připravuje na návrat na Zemi, náhradní posádka složená ze dvou Rusů a jednoho Američana má v pátek odstartovat z Kazachstánu a převezme povinnosti odcházející posádky na ISS.

