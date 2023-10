NASA úspěšně 3D tiskne a testuje trysku raketového motoru pro mise do hlubokého vesmíru

By

NASA dosáhla významného milníku v aditivní výrobě úspěšným 3D tiskem a testováním nové trysky raketového motoru v rámci svého projektu RAMFIRE. RAMFIRE, což je zkratka pro Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution, je financováno NASA's Space Technology Mission Directorate (STMD). Cílem projektu je posunout aditivní výrobu a vyvinout nové pohonné systémy pro budoucí mise NASA do hlubokého vesmíru.

Ve spolupráci s vývojářem materiálu Elementum 3D vytvořili inženýři NASA z Marshall Space Flight Center svařitelný hliník známý jako A6061-RAM2. Tato hliníková varianta má potřebné tepelně odolné vlastnosti pro použití v raketových motorech. Díky 3D tisku trysky jako jednoho kusu se výrazně zkrátí doba výroby ve srovnání s tradičně vyráběnými tryskami, které mohou vyžadovat až 1,000 jednotlivě spojených dílů.

3D tištěná tryska RAMFIRE obsahuje malé vnitřní kanály, které trysku během operací ochlazují a brání jejímu roztavení. Jeho lehká povaha umožňuje výrobu vysoce pevných součástí, což umožňuje mise do hlubokého vesmíru, které nesou těžší náklad. To je zásadní pro iniciativu NASA Moon to Mars, jejímž cílem je zajistit dlouhodobou lidskou přítomnost na Měsíci a případně vyslat lidské mise na Mars.

Tryska RAMFIRE prošla přísným testováním horkým ohněm, včetně různých konfigurací paliva, v Marshall's East Test Area. Testy prokázaly, že 3D tištěná tryska může efektivně fungovat v náročných prostředích hlubokého vesmíru a odolat tepelnému, strukturálnímu a tlakovému zatížení. Tryska je také sdílena s komerčními zainteresovanými stranami a akademickou sférou, přičemž letecké společnosti hodnotí novou hliníkovou slitinu a proces 3D tisku pro různé aplikace.

Tento úspěch NASA ukazuje rostoucí využití aditivní výroby při výrobě součástí raketových motorů. Další společnosti, jako je AMCM a Agile Space Industries, také využívají technologie 3D tisku k výrobě spalovacích komor a kritických částí raket. Tyto pokroky v aditivní výrobě jsou zásadní pro budoucnost vesmírného průzkumu a vývoj pokročilých pohonných systémů.

Zdroje:

– NASA úspěšně 3D tiskne a testuje novou trysku raketového motoru pro mise Deep-Space (zdrojový článek)

– Marshall Space Flight Center NASA

– Elementum 3D

– projekt RAMFIRE (Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution).

– Hliníková varianta A6061-RAM2

– Technologie 3D tisku při výrobě raketových motorů

– 3D tiskárna AMCM s kovovým laserovým paprskem Powder Bed Fusion (PBF-LB) pro výrobu vesmírných raket

– Agile Space Industries používá prášek Ni625 pro 3D tisk dílů vesmírných raket