Nový pohled: Jak buněčná struktura reaguje na vnější tlak

By

Výzkumníci z Národního institutu pro materiálové vědy v Tsukubě v Japonsku použili inovativní techniku ​​ke studiu toho, jak živé buňky reagují na vnější mechanický tlak. Aplikací síly pomocí nano-velkých sond pomocí mikroskopie atomové síly byli vědci schopni zmapovat, jak se tato síla distribuuje přes buněčný povrch a po celé buňce.

Tým použil strojové učení k analýze a modelování sil měřených ve studii. Kromě toho byly použity techniky fixace a barvení k posouzení dopadu deformace síly na vnitřní struktury buňky, zejména mikrotubuly a aktinová vlákna, která tvoří její „kostru“.

Buňky mají schopnost přizpůsobit se různým chemickým a mechanickým podnětům ze svého okolí. Dr. Jun Nakanishi, vedoucí Mechanobiologické skupiny v Národním institutu pro materiálové vědy, vysvětluje, že pro udržení buněčné integrity a dobrého zdraví využívají buňky mechanismy rychlé zpětné vazby, aby se přizpůsobily těmto podnětům. Selhání této buněčné reakce však bylo spojeno s několika onemocněními, včetně cukrovky, Parkinsonovy choroby, srdečních záchvatů a rakoviny.

Předchozí studie buněčných odpovědí byly omezené kvůli použitým technikám, které často vyžadovaly, aby byly buňky vybaveny senzory, čímž byla měření omezena pouze na část odpovědi. Výzkumníci v této studii inovativně použili sondu v nanoměřítku ke zmapování rozložení sil v celé buňce s rozlišením nanometrů.

Studie odhalila, že tahové a tlakové síly jsou distribuovány napříč aktinovými vlákny a mikrotubuly v buňce, aby si udržely svůj tvar, podobně jako tyče a lana fungují v kempingovém stanu. Vědci také zjistili, že jádro hraje roli při vyvažování vnějších sil, když je funkce aktinových vláken deaktivována, a zdůrazňují důležitost vnitřní struktury jádra v reakci buněčného stresu.

Zajímavé je, že studie porovnávala reakce zdravých buněk s buňkami rakovinnými. Rakovinné buňky prokázaly větší odolnost vůči vnější kompresi ve srovnání se zdravými buňkami a bylo méně pravděpodobné, že v reakci aktivují buněčnou smrt.

Zjištění nejen rozšiřují naše chápání komplexní intracelulární mechaniky zapojené do stresové reakce, ale také představují příležitost vyvinout diagnostický nástroj pro rozlišení zdravých a rakovinných buněk na základě buněčné mechaniky. V současné době se nemocnice při diagnostice rakoviny spoléhají na hodnocení vlastností, jako je velikost, tvar a struktura, což nemusí vždy poskytnout dostatečné informace.

Dr. Han Zhang, vedoucí výzkumný pracovník skupiny pro elektronovou mikroskopii v Národním institutu pro vědu o materiálech, navrhuje, že měření rozložení síly by mohlo výrazně zlepšit diagnostickou přesnost a poskytnout alternativní metodu pro hodnocení podmínek buněk.

FAQ

Otázka: Jak vědci studovali buněčné reakce na vnější tlak?

Odpověď: Výzkumníci použili techniku ​​zvanou mikroskopie atomové síly, která využívá nano-velké sondy k aplikaci síly na povrch buněk.

Otázka: Co studie odhalila o buněčné stresové reakci?

Odpověď: Studie zjistila, že tahové a tlakové síly jsou distribuovány přes aktinová vlákna a mikrotubuly v buňce, aby si udržely svůj tvar.

Otázka: Jak se rakovinné buňky lišily v reakci na vnější kompresi?

Odpověď: Rakovinné buňky prokázaly větší odolnost vůči vnější kompresi ve srovnání se zdravými buňkami a bylo méně pravděpodobné, že v reakci aktivují buněčnou smrt.

Otázka: Jak by mohl tento výzkum ovlivnit diagnostiku rakoviny?

Odpověď: Zjištění naznačují, že měření rozložení síly v buňkách by mohlo poskytnout nový diagnostický nástroj pro rozlišení zdravých a rakovinných buněk, což by potenciálně zlepšilo diagnostickou přesnost.