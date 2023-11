Tajemná propast: Atmosférická ztráta a chybějící planety

By

Průkopnická studie využívající data z vysloužilého kosmického dalekohledu NASA Kepler Space Telescope vrhla světlo na jednu z nejzajímavějších záhad vesmíru: nepřítomnost exoplanet 1.5 až 2krát větších než Země. Výzkum pod vedením Jessie Christiansen z Caltech/IPAC zkoumá důvody této zvláštní mezery a odhaluje nečekaného viníka – atmosférickou ztrátu.

„Vědci z exoplanet mají nyní dostatek dat, aby mohli říci, že tato mezera není náhoda. Něco se děje, co brání planetám dosáhnout této velikosti a/nebo zůstat v ní,“ vysvětlil Christiansen.

Studie navrhuje dva hlavní mechanismy odpovědné za tuto atmosférickou ztrátu: ztrátu hmoty poháněnou jádrem a fotovypařování. Ke ztrátě hmoty poháněné jádrem dochází, když horké jádro planety postupně v průběhu času vytlačuje její atmosféru. Na druhé straně fotovypařování zahrnuje intenzivní záření z hostitelské hvězdy planety, které odstraňuje její atmosféru, podobně jako kosmický vysoušeč vlasů rozpouštějící kostku ledu.

K prozkoumání těchto mechanismů se Christiansenův tým zaměřil na hvězdokupy Praesepe a Hyades, které jsou z kosmického hlediska známé svým relativním mládím. V těchto kupách mělo téměř 100 % hvězd stále podneptunské planety nebo kandidáty na planety, které kolem nich obíhají, zatímco starší hvězdokupy vykazovaly pouze 25% míru zadržování podneptunských hvězd. Tato zjištění jsou v rozporu s předchozími předpoklady, že fotoevaporace hrála významnou roli ve vývoji exoplanet.

Výsledky silně naznačují, že úbytek hmoty poháněný jádrem je hlavní příčinou pozorované mezery ve velikosti. Dříve se astronomové domnívali, že ke ztrátě atmosféry dochází primárně fotovypařováním v raných fázích evoluce exoplanet. Pozoruhodné zadržování atmosféry v mladších hvězdokupách jako Praesepe a Hyades odhaluje jiný příběh.

I když tato studie znamená významný pokrok v našem chápání exoplanet, je to jen jeden díl větší vesmírné skládačky. Christiansen zdůrazňuje, že pokračující výzkum a budoucí studie budou i nadále zkoumat a testovat tato zjištění a odhalovat další pohledy do záhad vesmíru.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Co je to Keplerův vesmírný dalekohled?

Keplerův vesmírný dalekohled byla mise NASA navržená k objevování exoplanet, planet, které obíhají kolem hvězd mimo naši sluneční soustavu. Fungovala v letech 2009 až 2018 a poskytla klíčová data pro pochopení charakteristik a rozložení exoplanet.

2. Co je to atmosférická ztráta?

Atmosférická ztráta se týká procesu, při kterém planeta ztrácí svou atmosféru v průběhu času. To se může stát v důsledku různých faktorů, jako je záření z jádra planety nebo intenzivní záření z její hostitelské hvězdy.

3. Co jsou to sub-Neptuny?

Sub-Neptuny jsou typem exoplanet, které jsou menší než Neptun, ale větší než Země. Vyznačují se svým plynným složením a často se nacházejí v obyvatelných zónách svých hostitelských hvězd.

4. Jaký je rozdíl mezi ztrátou hmoty poháněnou jádrem a fotoodpařováním?

Ke ztrátě hmoty poháněné jádrem dochází, když horké jádro planety postupně v průběhu času vytlačuje její atmosféru. Fotoevaporace je na druhé straně proces, při kterém je atmosféra planety strhána intenzivním zářením z její hostitelské hvězdy.

Zdroje:

