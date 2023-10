Vědci zjistili, jak drahé kovy Země zůstávají blízko povrchu

Vědci odhalili důvod, proč se drahé kovy, jako je zlato, platina a palladium, nacházejí poblíž zemského povrchu, přestože jejich hustota naznačuje, že by měly klesnout až do jádra. Vědci zjistili, že tyto kovy uvízly v napůl roztavené hornině poté, co se masivní vesmírné kameny srazily se Zemí. Přítomnost těchto vzácných kovů blízko povrchu vědce dlouho mátla, ale předpokládá se, že přistály na Zemi během dopadů s velkými vesmírnými kameny brzy po zformování planety. Tyto kovy však místo toho, aby se potopily do jádra, pronikly pláštěm a uvěznily se v tuhnoucí hornině, což jim umožnilo zůstat blízko povrchu.

V nedávné studii vědci simulovali starověké dopady na ranou Zemi, aby pochopili, proč tyto drahé kovy neklesly do jádra. Zjistili, že když se obrovská vesmírná skála, potenciálně velikosti Měsíce, srazila se Zemí, vytvořila roztavený oceán magmatu, který pronikl pláštěm. Pod tímto magmatickým oceánem byla oblast napůl roztavené, napůl pevné horniny. Kovy z impaktoru postupně pronikly do této napůl roztavené oblasti a mísily se s pláštěm. Místo toho, aby klesal přímo k jádru, kovem napuštěný plášť ztuhnul a cestou zachytil úlomky kovu.

V průběhu miliard let víření a konvekce v plášti tyto kovy přiblížily ke kůře a zpřístupnily je pro těžební operace. Tento objev vrhá světlo na původ a množství drahých kovů na Zemi a vysvětluje, jak skončily blízko povrchu. Navíc je možné, že tyto oblasti bohaté na kovy v plášti mohou být i dnes viditelné na seismických snímcích nitra Země.

Další výzkum by mohl zahrnovat simulaci podobných dopadů na jiné pozemské planety, jako je Mars nebo Venuše, abychom pochopili, jak by tento proces fungoval na různých světech. Tato studie poskytuje cenné poznatky o geologických procesech, které formovaly naši planetu, a distribuci drahých kovů.

Zdroje:

– Proceedings of the National Academy of Sciences