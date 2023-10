By

Shrnutí: Hlasitý a záhadný boom, který šokoval obyvatele předměstí Melbourne, byl pravděpodobně způsoben meteoritem, který vstoupil do zemské atmosféry. Incident, ke kterému došlo v Doreen, přiměl mnoho místních obyvatel k natáčení videí a sdílení svých zkušeností na sociálních sítích. Zatímco někteří spekulovali o astronomické události, úřady se k jejímu původu zatím nevyjádřily. Vědecký expert Dr. Gail Isles z univerzity RMIT navrhl, že by se mohlo jednat o meteor, potenciálně spojený s probíhajícím meteorickým rojem Perseid. Zmínila ale i možnost, že jde o úlomek z rakety navigačního satelitu vypuštěného z ruského kosmodromu Pleseck. Při podobném incidentu v srpnu byli obyvatelé ve Victorii svědky světelné koule na noční obloze a slyšeli hlasitý rachot, který později potvrdila australská vesmírná agentura jako vesmírný odpad z ruské rakety Sojuz-2.

Obyvatelé Doreen, předměstí v Melbourne, byli zaskočeni náhlým zvukem podobným explozi, ke kterému došlo ve středu kolem 9:XNUMX. Videa zachycená obyvateli ukazovala záblesk světla následovaný hlasitým zvukem připomínajícím explozi. Spekulace se objevily na platformách sociálních médií, když obyvatelé sdíleli své zkušenosti a zpochybňovali příčinu masivní exploze.

Zatímco úřady zatím neposkytly vysvětlení, doktorka Gail Islesová, vědecká expertka z univerzity RMIT, navrhla, že zvuk lze připsat meteoru vstupujícímu do zemské atmosféry. Dala to do souvislosti s probíhajícím meteorickým rojem Perseid, který má dosáhnout vrcholu během nadcházejícího víkendu. Doktor Isles však připustil i možnost, že boom mohl způsobit úlomek z rakety navigačního satelitu vypuštěného z ruského kosmodromu Pleseck.

Není to poprvé, co k podobnému incidentu ve Victorii došlo. Při předchozím incidentu v srpnu byli obyvatelé svědky světelné koule procházející noční oblohou doprovázené hlasitým rachotem. Později bylo potvrzeno australskou kosmickou agenturou, že událost byla způsobena vesmírným odpadem z ruské rakety Sojuz-2, který znovu vstoupil do zemské atmosféry.

Zdroje:

– Nezávislý (zdrojový článek)