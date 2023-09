Opice zvyšují používání pachových značek, aby kompenzovaly lidské znečištění hlukem

By

Nová studie zjistila, že tamaríni strakatí zvyšují používání pachových značek, aby kompenzovali lidské hlukové znečištění. Tamarín strakatý je druh primátů vyskytující se ve střední Brazílii, ale jeho stanoviště je stále více zasahováno do městského prostředí. Studie, kterou provedli vědci z Universidade Federal do Amazonas a Anglia Ruskin University, využívala rádiové sledování k pozorování chování devíti samostatných skupin divokých tamarínů strakatých. Výzkumníci zjistili, že frekvence pachových značek se zvýšila v souladu s hladinami hluku způsobenými silniční dopravou, letadly, návštěvníky parku a vojenskou činností. To naznačuje, že opice se více spoléhají na pachové značení, když se jejich hlasová komunikace stává méně efektivní kvůli lidskému hluku.

Komunikace je životně důležitá pro přežití druhu a tamaríni strakatí používají pachové značení k přenosu reprodukčních a teritoriálních informací. Hlavní autor studie, Tainara Sobroza, vysvětluje, že mnoho druhů závisí na akustických signálech pro základní informace, jako je přitažlivost partnera, hledání potravy a upozornění na predátory. Výzkum ukazuje, že urbanizace a zvýšená hladina hluku ovlivňují komunikaci tamarínů. Vzhledem k tomu, že městská krajina zasahuje dále do jejich území, stává se pachové značení jako prostředek komunikace stále více rozšířeným.

Spoluautor Dr. Jacob Dunn poznamenává, že lidé vnesli do zvukových kulis zvířat další podněty a přehlušili tak přirozené zvuky. Zvýšené používání pachových značek tamaríny strakaté je považováno za flexibilní reakci na tuto změnu prostředí. Na rozdíl od vokálních hovorů však pachové značky nejsou účinné pro komunikaci na dálku. Vzhledem k tomu, že stanoviště tamarínů je stále fragmentovanější a skupiny se stávají izolovanějšími, tato adaptace by mohla mít škodlivý dopad na druh, který je již v kriticky ohroženém stavu.

Celkově studie zdůrazňuje způsoby, kterými zvířata přizpůsobují své chování v reakci na člověkem vyvolané změny v jejich prostředí. Pochopení těchto adaptací je zásadní pro úsilí o ochranu a zajištění přežití ohrožených druhů.

