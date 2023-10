Nová studie naznačuje, že vnější sluneční soustava by mohla obsahovat překvapivé vhledy do gravitace

By

Vnější části naší sluneční soustavy, konkrétně Kuiperův pás, mohou obsahovat nejen záhadnou devátou planetu, ale také důkazy, které by mohly zpochybnit naše chápání gravitace. Dva teoretičtí fyzici, Harsh Mathur z Case Western Reserve University a Katherine Brown z Hamilton College, navrhli, že anomálie pozorované na drahách objektů ve vnější sluneční soustavě lze vysvětlit modifikovaným gravitačním zákonem známým jako Modified Newtonian Dynamics (MOND). ).

MOND předpokládá, že gravitační zákon Isaaca Newtona platí až do určitého bodu, po kterém převládne jiné gravitační chování. Tato teorie byla úspěšná při vysvětlení pozorování v galaktickém měřítku a někdy je považována za alternativu ke konceptu temné hmoty. Studie Mathura a Browna však ukazuje, že MOND by mohl mít také znatelné účinky na vnější sluneční soustavu.

Když použili MOND, výzkumníci objevili nápadné zarovnání mezi dráhami objektů z hypotetického souboru dat Planet Nine a gravitačním polem galaxie Mléčná dráha. Toto zjištění naznačuje, že během milionů let mohou být objekty ve vnější sluneční soustavě zataženy do zarovnání s gravitačním polem galaxie.

Zatímco současný soubor dat je omezený a jiní astronomové navrhli alternativní vysvětlení pozorovaných orbitálních anomálií, Mathurova a Brownova práce zdůrazňuje potenciál vnější sluneční soustavy jako laboratoře pro studium gravitace a základních problémů ve fyzice.

K potvrzení těchto zjištění a určení, zda je za pozorované anomálie ve vnější sluneční soustavě zodpovědný upravený gravitační zákon nebo neobjevená planeta, bude zapotřebí další výzkum a pozorování.

Odkaz: „Upravená newtonovská dynamika jako alternativa k hypotéze planety devět“ od Katherine Brown a Harsh Mathur, The Astronomical Journal.

Zdroje:

– NASA, ESA a G. Bacon (STScI)

– Case Western Reserve University

– Hamilton College