Potenciální nový lék na Alzheimerovu chorobu snižuje zánět mozku a zlepšuje paměť

Výzkumníci z The Picower Institute for Learning and Memory na MIT dosáhli významného pokroku v léčbě Alzheimerovy choroby tím, že vyvinuli lék, který snižuje zánět v mozku a zlepšuje paměť. Lék nazvaný A11 se zaměřuje na genetický transkripční faktor zvaný PU.1, který je zodpovědný za nadměrnou expresi zánětlivých genů v imunitních buňkách mozku během Alzheimerovy choroby. A11 potlačuje aktivitu PU.1 rekrutováním proteinů, které potlačují expresi těchto zánětlivých genů.

Zánět je hlavní složkou patologie Alzheimerovy choroby a nalezení účinné léčby se ukázalo jako obtížné. Prostřednictvím preklinických testů na lidských buněčných kulturách a na myších modelech Alzheimerovy choroby vědci zjistili, že A11 snižuje zánět v lidských buňkách podobných mikrogliím a na mnoha myších modelech Alzheimerovy choroby. Výrazně také zlepšuje kognici u myší.

Vědci porovnávali genovou expresi v posmrtných vzorcích mozku pacientů s Alzheimerovou chorobou a kontrol bez Alzheimerovy choroby. Zjistili, že Alzheimerova choroba vede k velkým změnám v expresi mikrogliálních genů a zvýšení vazby PU.1 na cíle zánětlivých genů je významnou součástí těchto změn. Snížení aktivity PU.1 v myším modelu Alzheimerovy choroby snížilo zánět a neurodegeneraci.

Tým zkoumal přes 58,000 1 malých molekul, aby našel sloučeniny, které by mohly snížit zánět a geny související s Alzheimerovou chorobou regulované PU.11. A11 byl nejúčinnější mezi šesti konečnými kandidáty. V experimentech prováděných na lidských mikrogliích podobných buňkách AXNUMX snižoval expresi a sekreci zánětlivých cytokinů a bránil mikrogliím v nadměrné reakci na zánětlivé podněty.

K vývoji a testování A11 jako léčby Alzheimerovy choroby je zapotřebí dalšího výzkumu. Tento slibný lék by mohl přispět k vývoji účinnějších terapií této devastující neurodegenerativní poruchy.

– Alzheimerova choroba Definice: Alzheimerova choroba je onemocnění, které napadá mozek a způsobuje pokles mentálních schopností, který se časem zhoršuje. Je to nejběžnější forma demence a představuje 60 až 80 procent případů demence. V současné době neexistuje žádný lék na Alzheimerovu chorobu, ale existují léky, které mohou pomoci zmírnit příznaky.

– MIT Definice: MIT je zkratka pro Massachusetts Institute of Technology. Je to prestižní soukromá výzkumná univerzita v Cambridge, Massachusetts, která byla založena v roce 1861. Je organizována do pěti škol: architektury, inženýrství, humanitních věd, umění a společenských věd, managementu a vědy. Vliv MIT zahrnuje mnoho vědeckých objevů a technologických pokroků. Jejím posláním je hledat základní znalosti o povaze a chování živých systémů a aplikaci těchto znalostí ke zlepšení zdraví, prodloužení života a snížení nemocí a postižení.

– Národní institut zdraví Definice: Národní institut zdraví (NIH) je primární agenturou vlády Spojených států odpovědnou za biomedicínský výzkum a výzkum veřejného zdraví. Provádí svůj vlastní vědecký výzkum prostřednictvím svého Intramurálního výzkumného programu (IRP) a poskytuje hlavní financování biomedicínského výzkumu výzkumným zařízením mimo NIH prostřednictvím svého Extramurálního výzkumného programu. Jejím posláním je hledat základní znalosti o povaze a chování živých systémů a aplikaci těchto znalostí ke zlepšení zdraví, prodloužení života a snížení nemocí a postižení.