Výzkumníci z MIT objevují jedinečné vlastnosti pětivrstvého grafenu

Fyzici z MIT učinili vzrušující objev týkající se vlastností grafenu. Když je grafen naskládán do konkrétního pětivrstvého vzoru, vykazuje stav nekonvenčního magnetismu a nové elektronické chování zvané „ferrovalleytricita“. Toto zjištění by mohlo potenciálně vést k vývoji vysokokapacitních a energeticky účinných zařízení pro ukládání dat.

Grafen je alotrop uhlíku, který se skládá z jediné vrstvy atomů uspořádaných do šestiúhelníkové mřížky. Je známý pro svou výjimečnou pevnost a vodivost. V této studii vědci z MIT zjistili, že když je pět vrstev grafenu naskládáno do romboedrického vzoru, materiál vstoupí do vzácného stavu zvaného „multiferroický“. V tomto stavu vykazuje jak nekonvenční magnetismus, tak ferovalleytricitu.

Multiferoický materiál vykazuje koordinované chování ve svých elektrických, magnetických nebo strukturálních vlastnostech. Tento objev je obzvláště významný, protože by mohl potenciálně způsobit revoluci v zařízeních pro ukládání dat. Využitím multiferroických vlastností mohli inženýři navrhnout zařízení pro ukládání dat s extrémně nízkou spotřebou a vysokou kapacitou, která dokážou uložit dvojnásobné množství informací ve srovnání s konvenčními zařízeními.

Vědci provedli experimenty s použitím jednotlivých vloček grafenu, které byly pečlivě exfoliovány z většího bloku grafitu. Naskládali vrstvy grafenu do specifického romboedrického vzoru a pozorovali vznik multiferoického chování. Jejich zjištění byla publikována v připravovaném článku v Nature.

Tato studie zdůrazňuje jedinečné vlastnosti grafenu a potenciál pro jeho aplikaci při vývoji efektivnějších zařízení pro ukládání dat. K plnému pochopení a využití schopností multiferoického grafenu je zapotřebí další výzkum.

Zdroje:

