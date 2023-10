Měsíc: Slibný cíl pro výzkum radioastronomie

By

Astronomové dlouho toužili studovat „temný věk“ vesmíru, období, které začalo přibližně 380,000 XNUMX let po velkém třesku. Během této doby byl vesmír naplněn neutrálním vodíkem, stavebními kameny prvních hvězd a galaxií. První hvězdy se nakonec zformovaly do galaxií a jejich záření ionizovalo neutrální vodík, což vedlo k období známému jako Kosmický úsvit nebo Epocha reionizace.

Bohužel studium tohoto období bylo náročné kvůli omezeným zdrojům světla. Jedinými viditelnými zdroji světla z této doby jsou reliktní záření z Velkého třesku (Kosmické mikrovlnné pozadí) a fotony uvolněné při vzniku neutrálního vodíku. Tyto signály je však obtížné pozorovat ze Země kvůli atmosférickému rušení a rádiovému rušení způsobenému pozemními zdroji.

K překonání těchto překážek se výzkumníci obracejí na Měsíc jako potenciální místo pro radioastronomický výzkum. Měsíc nabízí na své odvrácené straně „rádiově tiché“ prostředí bez rušení ze Země. Toto jedinečné prostředí by umožnilo citlivým rádiovým anténám detekovat záření z doby temna a provádět pozorování ve frekvenčním rozsahu, který nikdy předtím nebyl možný.

Projekt průkopníka známý jako Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Night (LuSEE-Night), jehož spuštění je plánováno do roku 2025, má za cíl otestovat proveditelnost radioastronomie na Měsíci. LuSEE-Night je spolupráce mezi NASA a ministerstvem energetiky, s partnery z Lawrence Berkeley National Laboratory, Brookhaven National Laboratory, UC Berkeley a University of Minnesota.

Experiment bude zahrnovat antény, které měří šest metrů na délku a budou se spoléhat na přenos dat pomocí reléového satelitu, protože přímá komunikace není z odvrácené strany Měsíce možná. Extrémní teplotní rozdíly mezi dnem a nocí v jižní polární oblasti Měsíce, dosahující až 120 °C (250 °F) během dne a až -173 °C (-280 °F) v noci, představují další výzvy. pro misi.

Pokud budou úspěšné, mohly by lunární rádiové observatoře způsobit revoluci v našem chápání raného vesmíru a otevřít nové možnosti pro vědecký výzkum. Tyto observatoře by poskytly jedinečnou příležitost ke studiu doby temna a sledování vývoje kosmických struktur od počátku času.

