Nový univerzální přírodní zákon: Evoluce platí pro všechny složité systémy

Tým vědců a filozofů představil převratný koncept, kterému říkají „chybějící přírodní zákon“. Tvrdí, že evoluce není omezena na biologický život, ale je základním procesem, který se vztahuje na všechny složité systémy ve vesmíru, od nebeských těles po atomové struktury. Tým navrhuje „Zákon o narůstání funkčních informací“, který uvádí, že jakýkoli systém, živý nebo neživý, se bude vyvíjet, pokud budou různé konfigurace podrobeny výběru na základě funkčnosti.

Výzkumníci identifikují tři definující charakteristiky vyvíjejících se systémů: mnohonásobnost komponent, rozmanitost uspořádání a výběr funkce. Naznačují, že tyto vlastnosti jsou společné pro složité vyvíjející se systémy napříč různými obory.

Klíč k tomuto univerzálnímu přírodnímu zákonu spočívá v konceptu „výběru pro funkci“. Vědci rozšiřují Darwinovu teorii přirozeného výběru a rozdělují funkce do tří odlišných druhů: stabilita, dynamická perzistence a novost. Funkce se již neomezuje na vlastnosti přežití, ale zahrnuje atributy, které přispívají k pokračující existenci systému, jeho diverzifikaci a složitosti.

Studie tuto teorii ilustruje na příkladech z biologických i nebiologických souvislostí. Zdůrazňuje evoluční cestu života na Zemi, od vzniku fotosyntézy až po vývoj komplexního chování. Pojem evoluce však přesahuje organický život. Minerální říše například vykazuje svou vlastní evoluční dráhu, kde z jednoduchých minerálních konfigurací časem vznikly stále složitější.

Kromě toho samotné hvězdy představují evoluční zázrak kováním těžších prvků, což přispívá k chemické rozmanitosti a složitosti vesmíru.

Výzkum zdůrazňuje, že darwinovská evoluce je v rámci tohoto širšího přírodního jevu zvláštním případem. Naznačuje, že principy ovlivňující rozmanitost života na Zemi platí také pro neživé systémy.

Tato studie, publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, je výsledkem společného úsilí vědců z různých oborů. Rozpoznáním univerzální tendence komplexních systémů vytvářet novost, stabilitu a dynamickou vytrvalost, tento výzkum redefinuje naše chápání evoluce jako přirozené charakteristiky našeho neustále se vyvíjejícího vesmíru.

