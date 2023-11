Nové milníky dosažené na podzimním shromáždění 2023: Oslava průkopníků vědy a umění

By

Během sjezdu na podzim 2023, který se konal na Place des Arts, prošlo přibližně 1,000 XNUMX studentů po pódiu Salle Wilfrid-Pelletier, aby získali své zasloužené tituly. Univerzita využila této příležitosti, aby ocenila vynikající jednotlivce za jejich pozoruhodný přínos vědě a umění.

Jednou z takových osobností oceněných během dopoledního ceremoniálu byla MiMi Aung, které byl předán prestižní doktor věd, honoris causa. Aung, průkopnický vesmírný inženýr, se zapsal do historie, když pracoval v laboratoři Jet Propulsion Laboratory (JPL) NASA. Vedla vytvoření a úspěšný let vůbec prvního letadla k dosažení poháněného a řízeného letu na jiné planetě. Průkopnické letadlo s názvem „Ingenuity“ vzlétlo v řídké atmosféře Marsu a zůstalo ve vzduchu působivých 39 sekund. Pro srovnání, první let bratří Wrightů na Zemi trval pouhých 12 sekund. Aungova vynalézavost vedla v posledních několika letech k více než 60 úspěšným misím pro „Ingenuity“. Aung rozšířila své obzory a nedávno se připojila k projektu Kuiper společnosti Amazon jako ředitelka technického programového managementu, kde si klade za cíl zvýšit globální širokopásmový přístup k internetu prostřednictvím satelitní sítě na nízké oběžné dráze Země.

V odpoledním svolávacím ceremoniálu univerzita ocenila Roberta Houle, umělce a absolventa McGilla, váženým titulem doktor práv, honoris causa. Houleova cesta, která přežila rezidenční školu, ho vedla k tomu, aby našel útěchu a vyjádřil se prostřednictvím malby a kresby. Za posledních pět desetiletí se vypracoval v jednu z výrazných osobností současného kanadského umění. Houle zasvětil svůj život obhajobě uznání domorodých umělců a ustavení domorodého vedení v akademických a kulturních institucích. Je pozoruhodné, že se stal prvním kurátorem současného domorodého umění v Kanadském muzeu civilizace a byl také prvním profesorem domorodých studií na Ontario College of Art and Design. Houleovy výjimečné příspěvky kanadskému umění mu vynesly četná ocenění, včetně ceny Janet Braide Memorial Award za excelenci v kanadské historii umění, kterou získal dvakrát.

Konference na podzim 2023 oslavila úspěchy těchto pozoruhodných jedinců, kteří posunuli hranice vědy a umění. Jejich působivé příspěvky budou nepochybně inspirovat budoucí generace, aby dosáhly nových výšin a vytvořily vlastní trvalé dědictví.

FAQ

Co je honoris causa?

Honoris causa je latinský termín používaný k označení čestného titulu uděleného univerzitou nebo institucí, aniž by příjemce splnil obvyklé akademické požadavky.

Kdo je MiMi Aung?

MiMi Aung je průkopnická vesmírná inženýrka, která vedla vytvoření a let vůbec prvního letadla, nazvaného „Ingenuity“, k dosažení poháněného a řízeného letu na jiné planetě.

Kdo je Robert Houle?

Robert Houle je umělec, přežil rezidenční školu a prominentní postava současného kanadského umění. Je známý svou neúnavnou obhajobou domorodých umělců a vedením v akademických a kulturních institucích.